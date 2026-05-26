A- A+

Economia Energia limpa e neoindustrialização entram no centro do debate econômico no Recife Evento da Ceplan discutirá powershoring e oportunidades para o Nordeste

A disponibilidade de energia limpa e renovável no Nordeste e seu potencial para impulsionar a neoindustrialização brasileira estarão no centro das discussões da edição 2026 do Análise Ceplan, evento que será realizado na próxima quinta-feira (28), no RioMar Trade Center, no Recife. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela plataforma Sympla.



O encontro marca os 30 anos da Ceplan Consultoria e reunirá representantes do setor produtivo, especialistas, empresários e gestores públicos para debater os desafios e oportunidades da nova economia energética.

Com o tema “Mercado de Energia, Powershoring e a Neoindustrialização brasileira: desafios e oportunidades para o Nordeste”, o evento propõe discutir como a região pode transformar sua capacidade de geração de energia renovável em desenvolvimento econômico, atração de investimentos e fortalecimento industrial.

Um dos principais conceitos debatidos será o “powershoring”, estratégia baseada no uso da energia limpa e competitiva como diferencial para atrair indústrias, data centers, empresas de tecnologia e novos investimentos produtivos. O tema ganha relevância em meio ao avanço da geração renovável no Nordeste e aos desafios para converter essa vantagem em crescimento econômico sustentável.

A programação será dividida em dois painéis temáticos. A primeira mesa discutirá os “Desafios para aumentar a demanda regional: o conceito de powershoring e iniciativas prioritárias para o Nordeste”. Participam do debate o chefe de Política Industrial da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Maurício Laranjeira; o CEO da Atlantic Data Centers, Daniel Gomes; o diretor de Assuntos Institucionais da Stellantis, Pedro Rubião; o diretor de Inovação e Relações Institucionais da SIMM Soluções, João Junqueira; e o presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto. A mediação será do CEO da Ceplan, Paulo Guimarães.

Já a segunda mesa terá como tema “Energia limpa e abundante como oportunidade para regionalizar a Nova Indústria Brasil”. O debate contará com a participação do secretário da Assessoria Especial e Relações Internacionais de Pernambuco, João Salles; do superintendente de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria, Fabrício Silveira; do diretor executivo da Baterias Moura, Gustavo Moura; e do economista e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho. A mediação será da CEO do Movimento Econômico, Patrícia Raposo.

Segundo os organizadores, a proposta é discutir os riscos de concentração regional da nova política industrial brasileira e os instrumentos necessários para ampliar a competitividade do Nordeste, especialmente a partir da disponibilidade de energia renovável.

Fundada em 1996, a Ceplan consolidou-se como uma das principais consultorias econômicas do Nordeste, com atuação em projetos ligados ao desenvolvimento regional, infraestrutura, economia e planejamento estratégico. Ao longo de três décadas, a empresa participou de mais de 270 projetos e atendeu cerca de 70 clientes.

Veja também