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economia Energia limpa impulsiona debate sobre neoindustrialização no Nordeste no Análise Ceplan 2026 Evento celebra os 30 anos da Ceplan e reúne especialistas, empresários e representantes do setor público para discutir transição energética, powershoring e o futuro da indústria nordestina.

A relação entre energia renovável, atração de investimentos e neoindustrialização estará no centro das discussões do Análise Ceplan 2026, evento que será realizado na próxima quinta-feira (28), no RioMar Trade Center, no Recife. A edição marca os 30 anos da Ceplan Consultoria e reunirá representantes da indústria, do setor público, especialistas e instituições financeiras para debater oportunidades e desafios da nova economia energética no Nordeste.

Com o tema “Mercado de Energia, Powershoring e a Neoindustrialização brasileira: desafios e oportunidades para o Nordeste”, o encontro pretende discutir como a ampla oferta regional de energia limpa pode se transformar em vetor de desenvolvimento econômico, fortalecimento industrial e atração de novos negócios.

Um dos conceitos centrais do evento será o “powershoring”, estratégia baseada no uso da energia renovável e competitiva como diferencial para atrair indústrias, data centers, empresas de tecnologia e investimentos produtivos. O debate ocorre em um momento em que o Nordeste amplia sua capacidade de geração de energia renovável, mas ainda busca transformar essa vantagem em crescimento sustentável e geração de empregos.

A programação contará com dois painéis temáticos. A primeira mesa abordará os desafios para ampliar a demanda regional e transformar o excedente energético em instrumento de industrialização. Participam do debate Maurício Laranjeira, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe); Daniel Gomes, CEO da Atlantic Data Centers; Pedro Rubião, diretor da Stellantis para Assuntos Institucionais na América do Sul; João Junqueira, da SIMM Soluções; e Armando Monteiro Bisneto, presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape. A mediação será do CEO da Ceplan, Paulo Guimarães.

Já a segunda mesa terá como foco o papel da energia limpa na regionalização da Nova Indústria Brasil. Participam João Salles, secretário da Assessoria Especial e Relações Internacionais de Pernambuco; Fabrício Silveira, da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Gustavo Moura, diretor executivo da Baterias Moura; e o economista Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES. A mediação ficará a cargo da CEO do Movimento Econômico, Patrícia Raposo.

Fundada em 1996, a Ceplan é uma das principais referências em consultoria econômica e planejamento estratégico no Nordeste. Ao longo de três décadas, participou de mais de 270 projetos voltados ao desenvolvimento regional, infraestrutura, economia e políticas públicas.

O Análise Ceplan 2026 será realizado em parceria com o Movimento Econômico, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Serviço

Análise Ceplan 2026

Tema: Mercado de Energia, Powershoring e a Neoindustrialização brasileira: desafios e oportunidades para o Nordeste

Data: 28 de maio de 2026

Horário: 14h às 18h50

Local: RioMar Trade Center – Torre 5 – Auditório 2 – Recife (PE)

Inscrições gratuitas: Sympla

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