ECONOMIA Energia representou alta de 13% no custo da produção da indústria, diz CNI Empresas buscam reduzir tarifas com migração para o mercado livre

A alta do preço da energia elétrica representou um aumento de 13% no custo total da produção das indústrias do país nos últimos 12 meses, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Para 75% das empresas, esse aumento teve impacto relevante sobre seus custos.

O dado da CNI faz parte do levantamento Sondagem Especial Indústria e Energia, uma pesquisa que ouviu 2.016 empresas de todos os portes.

A pesquisa aponta ainda que 56% das indústrias que estão no mercado cativo — aquele tradicional em que a energia é comprada junto às distribuidoras — têm interesse em migrar para o mercado livre, a partir de 2024. Nesse modelo, a energia é comprada diretamente do gerador.



Atualmente, cerca de 10,5 mil empresas industriais operam nesse modelo em que o consumidor negocia direta e livremente com as empresas geradoras ou comercializadoras de energia, podendo reduzir custos.

De acordo com estimativas da CNI, as indústrias que migrarem para o mercado livre poderão ter economia, em média, de 15% a 20% na conta de luz. Uma portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) estabelece que as empresas que recebem energia na alta tensão (praticamente todas que não residências e pequenos comércios) poderão migrar para o mercado livre a partir de janeiro de 2024.

A energia elétrica é a principal fonte de energia de 80% da indústria nacional.

