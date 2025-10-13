A- A+

Absolar Meeting Nordeste Energia solar em pauta: Absolar promove encontro no Recife nesta quinta-feira (16) Evento reunirá líderes do setor para discutir novas tecnologias, armazenamento energético e oportunidades de negócios no Nordeste

Empresários do setor fotovoltaico, consultores, especialistas e autoridades públicas se reúnem nesta quinta-feira (16), no Recife, para um debate sobre o futuro do setor elétrico, ampliando o olhar às tendências tecnológicas para intermediabilidade, armazenamento energético e segurança de redes, entre outros. Trata-se do Absolar Meeting Nordeste, evento que aborda as novas oportunidades de negócios e investimentos para as companhias do setor, tanto no âmbito nacional quanto no desenvolvimento regional.

Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a geração própria de energia solar já proporcionou aos estados da região Nordeste a atração de mais de R$ 39,6 bilhões em investimentos, com uma capacidade instalada total de mais de 7,9 gigawatts (GW) em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

Entre os debatedores do evento, estão o secretário executivo de Energia de Pernambuco, Guilherme Sidi; o superintendente do Banco BV, Fábio Sotto; o presidente do Conselho de Administração da Absolar, Rodrigo Sauaia; o CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia; e o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Alagoas (Adeal), Edvaldo Jordão.

Entre os coordenadores estaduais da Absolar estão o representante em Pernambuco, Lusev Oliveira; o representante na Bahia, Santiago Cergueira; e o representante no Ceará, Jonas Becker.

Programação

A programação do encontro, que conta com o Banco BV como anfitrião, terá palestras e painéis com temas diversos. Entre eles, os desafios da geração com novas tecnologias sustentáveis e reservas; as oportunidades com sistemas de armazenamento energético na geração própria solar; e o avanço da eletrificação sustentável com estações de recarga de veículos elétricos, as novas soluções em financiamento e o papel da geração distribuída dentro do contexto de modernização do setor elétrico nacional.

A proposta do Absolar Meeting Nordeste é colaborar com as empresas na geração de novos negócios na área, sejam com ampliação de relacionamentos e networking entre fornecedores, integradores, financiadores e clientes que compõem a cadeia de valor solar de energia solar no País. O evento conta também com apoio das empresas Solar Group, Souapave, WEG, Hydro e Amaná Veículos. O credenciamento começa às 8h, as palestras, às 9h e as atividades se encerram às 18h.

As inscrições e mais informações podem ser obtidas neste link.

Serviço

Absolar Meeting Nordeste

Recife – PE

Data: 16 de outubro de 2025

Horário: das 8h às 18h

Local: Mar Hotel

Rua Barão de Souza Leão, 451 – Boa Viagem, Recife - PE

