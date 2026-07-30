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Inovação Engenharia torna eleições brasileiras referência mundial em segurança, transparência e eficiência Especialista do IEEE explica como hardware, criptografia e inovação fortalecem a confiabilidade do sistema eleitor

Há três décadas, o Brasil iniciou uma das maiores transformações tecnológicas da administração pública com a adoção da urna eletrônica. Desde então, os avanços da engenharia — especialmente nas áreas de computação, telecomunicações e segurança da informação — têm fortalecido o sistema eleitoral, tornando o processo de votação mais ágil, padronizado, acessível e seguro.

Segundo Jéferson Campos Nobre, membro sênior do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), a confiabilidade do sistema vai muito além da urna eletrônica. "A engenharia está presente em todas as etapas da eleição, desde o desenvolvimento do hardware até os mecanismos de criptografia, armazenamento, transmissão dos dados e auditoria pública dos sistemas", explica.

Um dos diferenciais tecnológicos é o uso do Uenux, sistema operacional desenvolvido especificamente para as urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), baseado em Linux. O software foi projetado para funcionar exclusivamente no hardware da urna, sem conexão com redes externas ou execução de aplicações que não façam parte do processo eleitoral. Além disso, seu núcleo conta com mecanismos de validação por assinatura digital, garantindo que apenas códigos autorizados sejam executados.

Outro elemento de segurança é o chip criptográfico embarcado na urna, responsável pela geração de chaves de segurança que ajudam a proteger o equipamento contra fraudes e tentativas de invasão. "A urna eletrônica brasileira é resultado da integração entre engenharia eletrônica, computação, telecomunicações e segurança da informação. É uma tecnologia desenvolvida exclusivamente para atender às necessidades da Justiça Eleitoral e continuamente aprimorada", afirma Nobre.

Os mecanismos de proteção também se estendem aos periféricos do equipamento. O teclado, o leitor biométrico e a impressora térmica utilizados durante a votação possuem autenticação criptográfica e funcionam apenas quando reconhecidos pelo sistema oficial do TSE.

A engenharia também garante o sigilo do voto. Os registros são armazenados de forma embaralhada, impossibilitando qualquer associação entre o eleitor e sua escolha. Na transmissão dos resultados, não são enviados votos individuais, mas apenas os totais consolidados do boletim de urna, preservando o anonimato e permitindo uma apuração rápida.

Além da operação das urnas, a área tecnológica desempenha papel essencial na auditoria dos sistemas eleitorais. Antes das eleições, o TSE disponibiliza o código-fonte para inspeção por instituições autorizadas, que podem analisar os mecanismos de segurança, verificar a criptografia, validar as assinaturas digitais e identificar eventuais vulnerabilidades.

Novos desafios

Apesar da robustez do sistema eleitoral brasileiro, o avanço acelerado das tecnologias digitais traz desafios cada vez mais complexos. Entre eles estão a disseminação de deepfakes e campanhas de desinformação impulsionadas por inteligência artificial.

Para Nobre, esse cenário exige atualização permanente das estratégias de proteção. "A velocidade com que conteúdos manipulados circulam nas redes sociais torna o combate à desinformação um desafio crescente. Ao mesmo tempo, a própria inteligência artificial oferece ferramentas capazes de identificar comportamentos suspeitos, detectar campanhas coordenadas e apoiar equipes de resposta a incidentes cibernéticos", afirma.

Segundo o especialista, manter a segurança dos processos democráticos dependerá de investimentos contínuos em cibersegurança, educação digital e tecnologias voltadas à verificação de informações.

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