NEGÓCIOS Enjoei compra Elo7, site de produtos artesanais Plataformas vão continuar operando com marcas independentes. Valor da operação não foi divulgado

A plataforma de comércio eletrônico Enjoei anunciou nesta terça-feira a aquisição do Elo7, site de vendas especializado em artesanato e produtos personalizados. A companhia não divulgou o valor da operação.

"A aquisição permite expandir a base de vendedores profissionais do Enjoei, acelerando a expansão do nosso negócio", disse a empresa em nota.

As plataformas vão continuar operando com marcas independentes.

Em dezembro de 2021,a Enjoei chegou a divulgar sua primeira aquisição, a da plataforma on-line Gringa. Em maio do ano seguinte, porém, a companhia informou que a operação não foi concluída, o que faz a transação com a Elo 7 ser a primeira aquisição, na prática.

O Elo7 foi criado em 2008 e, no segundo ano de atividade, contava com 100 mil produtos vendidos e 10 mil vendedores cadastrados, de acordo com informações disponibilizadas pela própria plataforma.



Ao final de 2014, o Elo7 já havia realizado três rodadas de investimentos com nomes como Accel Partners, Insight Partners e Monashees. Em 2021, a plataforma adquiriu o site de chás de bebê on-line Lá vem Bebê.

