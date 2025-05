A- A+

Entenda a "treta" de Elon Musk com vizinhos de sua mansão no Texas E-mails obtidos pelo New York Times revelam tentativa de funcionários do bilionário de ocultar desentendimentos com outros moradores da região

Poucas pessoas querem que seus atritos com vizinhos se tornem públicos. Isso inclui Elon Musk.

Em março, a equipe do bilionário fez lobby junto a autoridades da cidade de West Lake Hills, uma área nobre no estado do Texas, nos Estados Unidos, para manter em sigilo os detalhes sobre uma de suas mansões e operações de segurança, segundo e-mails enviados a funcionários da cidade obtidos pelo jornal The New York Times via pedidos de acesso a registros públicos.

Nos e-mails, os funcionários do bilionário da tecnologia pediram aos representantes de West Lake Hills que tornassem privada uma reunião pública prevista para abril — onde vizinhos poderiam falar sobre sua casa de nada menos que US$ 6 milhões (R$ 34,1 milhões).



Os funcionários do ricaço argumentaram que, devido ao trabalho de Musk com o governo Trump, seus registros de propriedade e comunicações com a prefeitura deveriam ser isentos das leis estaduais e federais de acesso à informação, segundo os e-mails.

"O proprietário deveria estar isento por ser um “funcionário público federal”", escreveu um dos funcionários de Musk em um e-mail enviado à cidade em 3 de março, acrescentando: "Podemos fornecer documentação de liberação federal, se necessário".

Musk, de 53 anos, tentava manter em segredo um desentendimento com os vizinhos a respeito da construção de uma cerca de arame de 4,8 metros de altura e de um portão metálico com câmera em sua mansão. Ele fez as modificações na propriedade sem obter as licenças adequadas, violando seis normas municipais, e tentava resolver a questão retroativamente.

A tentativa de manter a privacidade não teve sucesso. O procurador da cidade de West Lake Hills rejeitou o pedido de reunião fechada, conforme mostram os e-mails. No mês passado, em uma reunião da Comissão de Zoneamento e Planejamento, Musk perdeu o recurso para manter a cerca e o portão em sua propriedade.

O caso segue agora para votação no Conselho Municipal, que estava marcada para 14 de maio, mas foi adiada para 11 de junho após “o requerente solicitar o adiamento”, informou Trey Fletcher, administrador da cidade, nesta terça-feira.

Fletcher recusou-se a comentar os documentos municipais. Musk e sua equipe não responderam aos pedidos de comentário.

A casa de cerca de 640 metros quadrados e seis quartos em West Lake Hills é uma das três mansões que Musk comprou nos últimos anos para seus filhos e suas mães. A residência, localizada em uma espécie de rua sem saída com apenas quatro casas, é onde Musk se hospeda quando está em Austin.

Ele comprou o imóvel em 2022 por meio de uma de suas empresas. Depois que a cerca de 4,8 metros e o portão foram erguidos, vizinhos reclamaram das estruturas e do aumento do tráfego na rua arborizada. Isso levou as autoridades de West Lake Hills a abrirem uma investigação.

Preocupação com sigilo

Em março, a equipe de Musk passou a se preocupar com a possibilidade de que qualquer documentação enviada à prefeitura se tornasse pública, mostram os e-mails.

Tisha Ritta, que atua para a empresa de Musk, enviou um e-mail à cidade solicitando que a audiência marcada para discutir os problemas na propriedade fosse mantida em sigilo.

Inna Kaplun, identificada como advogada do “proprietário do imóvel”, também enviou e-mail à prefeitura argumentando que o dono deveria estar isento de uma audiência pública devido à presença de diversos agentes de segurança na propriedade, incluindo agentes federais.

Citando uma lei do Texas, a advogada afirmou que órgãos governamentais não são obrigados a conduzir reuniões públicas quando deliberam sobre “pessoal ou dispositivos de segurança”.

Funcionários de Musk e autoridades municipais realizaram ao menos uma reunião em março para discutir a propriedade, segundo os e-mails. Em meados de março, o advogado da cidade de West Lake Hills rejeitou o pedido de audiência privada feito por Musk, citando a Lei de Reuniões Abertas do Texas, segundo um dos e-mails.

Na reunião pública da Comissão de Zoneamento e Planejamento realizada no mês passado, funcionários da cidade recomendaram que Musk pudesse manter a cerca e o portão construídos sem permissão, desde que fizesse pequenas alterações exigidas. Alguns dos seis membros da comissão questionaram os funcionários sobre a proposta, conforme gravação da reunião.

A comissão acabou votando pela recomendação de que o Conselho Municipal negue as exceções solicitadas por Musk para os projetos.

