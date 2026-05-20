A- A+

Move Aplicativos Entenda como funciona o Move Aplicativos para motoristas e taxistas Linha de crédito segue critérios de sustentabilidade ambiental

O governo federal disponibilizou R$ 30 bilhões para o programa Move Aplicativos, iniciativa que faz parte do programa Move Brasil, para ajudar motoristas de aplicativos e taxistas a comprarem veículos novos. O acesso às linhas de crédito do programa depende do cumprimento de algumas regras, tanto para os profissionais como para o tipo de veículo a ser financiado.

A Medida Provisória nº 1.359, publicada nesta terça-feira (19) no Diário Oficial da União, destina recursos da União para a criação de linhas de financiamento com taxas de juros mais baixas do que as praticadas no mercado.

A iniciativa tem como público-alvo motoristas de transporte remunerado privado individual, taxistas e cooperativas de táxi, com o objetivo de viabilizar a aquisição de veículos automotores novos que atendam a critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica.

As condições dos financiamentos, como taxas de juros, prazos e carência, serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Cada beneficiário poderá contratar financiamento para apenas um veículo. No caso das cooperativas, o limite será de um automóvel por cooperado.

Condições

No caso dos motoristas de aplicativo, será necessário comprovar atividade mínima na plataforma, com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e comprovação de corridas no período. Os taxistas deverão apresentar regularidade cadastral e fiscal.

O programa prevê condições mais vantajosas em comparação ao mercado tradicional de crédito para veículos.

Entre os principais parâmetros divulgados estão:

Financiamento de carros novos de até R$ 150 mil

Prazos que podem chegar a até 72 mese

Possibilidade de período de carência

Juros abaixo das taxas praticadas no mercado

Os veículos financiados deverão atender a critérios de sustentabilidade ambiental, podendo incluir modelos flex, híbridos, elétricos ou movidos a etanol.

A medida também abre a possibilidade de condições diferenciadas para mulheres, com taxas menores e prazos mais favoráveis, além da inclusão de itens de segurança no financiamento.

Adesão

O processo de acesso ao financiamento foi desenhado para ser digital e simplificado. A adesão será feita por meio de plataforma eletrônica, com autorização do interessado para o compartilhamento de dados necessários à análise.

Para motoristas de aplicativo, a confirmação do cumprimento dos critérios será feita pelas próprias plataformas. No caso dos taxistas, a validação ocorrerá com base em dados da Receita Federal.

Após a solicitação, o interessado deverá receber uma resposta informando se atende aos requisitos do programa. Em caso positivo, poderá procurar uma instituição financeira habilitada para contratar o financiamento.

Prazo e regras adicionais

A medida provisória estabelece que os financiamentos deverão ser contratados em até 120 dias a partir da publicação. Além disso, os veículos elegíveis precisam ser habilitados previamente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que poderá exigir contrapartidas das montadoras, como descontos mínimos para participação no programa.

Crédito para motoristas e taxistas

Até R$ 30 bilhões

Carros de até R$ 150 mil

Juros abaixo do mercado

Prazo de até 72 meses

Quem pode participar

Motoristas de app (12 meses + 100 corridas)

Taxistas com licença ativa

Cooperativas de táxi

Regras

1 veículo por beneficiário

Carro deve ser novo

Modelos sustentáveis

Como solicitar o crédito

1. Acessar a plataforma do programa

Solicitação feita pela internet, via portal oficial do governo

2. Autorizar o uso de dados

Consentimento para verificação automática de elegibilidade

3. Aguardar análise

A resposta sobre enquadramento no programa é enviada ao usuário

4. Escolher o veículo

Carro deve ser novo, dentro do limite e das regras do programa

5. Procurar banco credenciado

Financiamento é contratado junto a instituição financeira

6. Finalizar o contrato

Após aprovação do crédito, o veículo pode ser adquirido

Veja também