A- A+

Economia Entenda como será a reformulação de fundo de R$ 30 bi em crédito para empresas afetadas por tarifaço Recurso será usado para ações como capital de giro e investimentos

Uma das principais medidas do plano de socorro para empresas atingidas pelo tarifaço de Donald Trump é uma reformulação no Fundo de Garantia à Exportação (FGE), sobretudo para resolver a questão do financiamento às companhias.

O plano será divulgado nesta quarta-feira. Por meio do FGE, o governo irá liberar R$ 30 bilhões em crédito, como antecipou O GLOBO.

O fundo hoje garante o pagamento de dívidas de importadores estrangeiros para empresas brasileiras que vendem produtos ou serviços para o exterior. O Fundo também atua na oferta de seguro de crédito à exportação e de financiamentos.

A partir da MP que será editada nesta quarta, o Fundo também terá a finalidade de:

Disponibilizar de linhas de financiamento a empresas exportadoras de bens e serviços, bem como seus fornecedores, especialmente os impactados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações brasileiras aos EUA.

A MP vai estabelecer que as linhas de crédito poderão consistir no financiamento para:

Capital de giro para produtos impactos pela imposição de tarifas adicionais sobre as exportações brasileiras aos EUA;

Investimento para adaptação da atividade produtiva de empresas impactadas pelas tarifas;

Investimentos que propiciem adensamento da cadeia produtiva visando à ampliação das exportações e abertura de novos mercados para os produtos e serviços brasileiros exportados; e

Investimento em inovação tecnológica ou adaptação de produtos, serviços e processos visando à ampliação das exportações e abertura de novos mercados para os produtos e serviços brasileiros exportados.

Outros fundos

Também estão no radar do governo recorrer a outros dois fundos: Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior (FGCE), administrado pela Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF), com mais R$ 1 bilhão para as primeiras perdas e Fundo de Garantia de Operações (FGO), administrado pelo Banco do Brasil, com mais R$ 1 bilhão.

O foco nesses casos são pequenos e médios exportadores que poderão acessar os recursos para financiar capital de giro e investimentos, além da abertura de mercados alternativos aos Estados Unidos.

O FGO, por exemplo, poderá alavancar entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões em empréstimos, segundo técnicos do governo envolvidos nas discussões.

Em vigor desde 06 de agosto, o tarifaço decretado pelo presidente americano, Donald Trump, implementa uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total da tarifa para 50%.

Foram sobretaxados carne, café, frutas, pescados, calçados, têxteis, por exemplo. Ficaram de fora quase 700 setores, como aviões e peças fabricados pela Embraer, suco de laranja e segmentos da área de petróleo e energia.

Veja também