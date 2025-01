A- A+

DECISÃO Entenda em 5 pontos as mudanças na Meta anunciadas por Zuckerberg Da interrupção no trabalho de agências de checagem à volta de recomendação de conteúdos políticos, veja o que muda nas políticas de redes sociais como o Facebook, Instagram, Whatsapp e Threads

O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta terça-feira uma série de medidas que serão adotadas nas redes sociais da empresa (Facebook e Instagram) para afrouxar as políticas de moderação de conteúdo.

O anúncio, feito em vídeo publicado pelo empresário no Instagram, já gera discussões entre especialistas, que avaliam possível risco de elevar a disseminação de conteúdo falso e radicalizado e falam da necessidade de regulamentação de redes sociais.

No vídeo, Zuckerberg fala que debates sobre potenciais danos do conteúdo online acabaram levando a uma 'censura' e defendeu a impotância de proteger a liberdade de expressão, destacando ainda a influência de questões políticas no debate.

"As últimas eleições também parecem um ponto de inflexão cultural para mais uma vez priorizar o discurso. Então vamos voltar às nossas raízes e focar em reduzir erros, simplificar nossas políticas e restaurar a liberdade de expressão em nossas plataformas", disse ele.

1. Substituir agências de checagem

A primeira medida anunciada por Zuckerberg está relacionada às empresas que fazem fact-checking, substituindo-as pelo que ele chamou de 'Community Notes' ('notas da comunidade', em tradução livre).

O sistema, como o empresário explica, é similar ao que existe no X, em que os próprios usuários podem oferecer críticas e contexto a certas publicações.

Nos últimos anos, a grande mídia trouxe o debate sobre como a desinformação poderia ser uma ameaça à democracia, o que levou à necessidade do fact-checking. Porém, o empresário insinua que as agências de checagem estavam perdendo a credibilidade por terem muito viés político.

2. Simplificar políticas de conteúdo

A Meta irá remover restrições que aparecem quando os usuários falavam em assuntos como imigração e questões de gênero, que, para Zuckerberg são um 'tabu' no discurso maistream.

"O que começou como movimento para ser mais inclusivo acabou sendo usado para silenciar opiniões e pessoas com ideias diferentes. Isso foi longe demais. Quero garantir que as pessoas possam compartilhar suas crenças e experiências nas nossas plataformas", disse.

3. Nova abordagem para políticas de execução

Se até então existiam filtros que escaneavam textos para encontrar quaisquer violações nas políticas da plataforma, agora vão focar esses filtros para localizar conteúdos ilegais, que serão denunciados.

O problema do funcionamento atual, de acordo com ele, é que filtros cometem erros e tiram do ar muitos conteúdos que não deveriam.

4. Voltar com conteúdos políticos

A plataforma irá voltar a entregar o que o empresário chamou de 'conteúdo cívil', que seriam pulicações sobre política. Em sua visão, eles haviam parado de recomentar posts do tipo, já que houve demanda da comunidade para ver menos esses assuntos, que geravam estresse.

"Mas parece que já estamos em uma nova era agora e estamos recebendo feedbacks de pessoas que querem ver esse conteúdo de novo. Então vamos voltar com isso no Facebook, no Istagram e no Threads", disse.

5. Mudar equipes de moderação da Califórnia para o Texas

A Meta irá deslocar suas equipes de moderação da Califórnia (estado americano progressista) para o Texas (estado conservador).

"Como trabalhamos para promover a liberdade de expressão, acho que isso irá ajudar a construir confiança fazer esse trabalho em lugares onde há menos preocupações sobre os viéses dos nosos times.

Pressão contra 'censura' em outros países

Ao final de sua fala, Zuckerberg ainda disse que irá trabalhar com Trump para pressionar os governos que estariam promovendo censura em conteúdos de redes sociais. Ele menciona o que seriam "côrtes secretas" que podem ordenar que empresas tirem conteúdos do ar e diz que a China ainda impede aplicativos de funcionar em seu território.

A menção lembra o episódio em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes impediu o X de atuar no Brasil durante cerca de 40 dias, até que a rede social cumprisse exigências legais determinadas em decisão judicial.

Ainda assim, ministros do STF se posicionaram sobre a decisão de encerrar o ‘fact-checking’ nos EUA minimizando os possíveis impactos da mudança no Brasil, já que por enquanto a alteração está restrita aos EUA e não afeta a operação da plataforma em solo brasileiro.

As mudanças foram comemoradas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que a Meta foi "provavelmente" motivada por suas ameaças contra Zuckerberg.

