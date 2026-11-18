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Saneamento basico Entenda o que muda na rotina dos pernambucanos com o início da operação da AQUA Pernambuco Videochamada com atendente real é a grande inovação tecnológica na relação com os clientes e garantirá mais eficiência e acessibilidade aos cidadãos

A partir da próxima segunda-feira (23), a AQUA Pernambuco assume a distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto em 150 municípios do Estado e em Fernando de Noronha. A mudança também altera os canais de atendimento e o modelo de emissão das contas, enquanto a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) permanece pública e responsável pela captação e pelo tratamento da água na maior parte das cidades.

Com o início da operação, os consumidores passarão a receber faturas com a identidade visual da nova concessionária e contarão com diferentes opções para solicitar serviços, comunicar vazamentos e esclarecer dúvidas. A empresa também prevê a ampliação do atendimento presencial, com mais de 300 pontos distribuídos pela área de atuação.

Entre as novidades está o atendimento por videochamada com um atendente, que poderá ser acessado pelo site oficial, aplicativo para celular ou WhatsApp. A ferramenta permitirá que os clientes resolvam pendências diretamente com um funcionário, sem precisar sair de casa.

Os serviços também estarão disponíveis pela Agência Virtual, no endereço aquapernambuco.com.br, e pelo aplicativo da concessionária. Já as ligações telefônicas e as mensagens pelo WhatsApp serão concentradas no número gratuito 0800 772 0001.

Para quem prefere o atendimento presencial, a AQUA disponibilizará lojas próprias, pontos credenciados e agências dos Correios. Os endereços poderão ser consultados na Agência Virtual a partir de 23 de novembro.

Novas faturas e formas de pagamento

As contas emitidas a partir do início da operação terão um novo layout, com a identidade visual da AQUA Pernambuco. A alteração não modifica as formas de pagamento já utilizadas pelos consumidores.

Outra mudança será a substituição do número de matrícula da Compesa por um novo código de identificação, que estará em destaque na fatura. A atualização será feita automaticamente, sem necessidade de solicitação por parte dos clientes.

O pagamento continuará disponível por Pix, utilizando o QR Code impresso na conta, código de barras e débito automático. Inicialmente, a última modalidade estará disponível para correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Tarifa Social será mantida

Os consumidores beneficiados pela Tarifa Social continuarão recebendo os descontos normalmente. Segundo a concessionária, não será necessário realizar recadastramento ou comparecer a uma unidade de atendimento para garantir a continuidade do benefício.

A migração dos dados cadastrais dos clientes da Compesa para os sistemas da AQUA será realizada automaticamente, com preservação do histórico de consumo.

De acordo com a gerente Comercial da AQUA Pernambuco, Luana Braguin, os benefícios e as formas de pagamento serão mantidos durante a transição. A representante também orienta que os consumidores utilizem os canais oficiais da empresa em caso de dúvidas.

O diretor-presidente da concessionária, Sérgio Trentini, afirma que a proposta é ampliar o uso de ferramentas digitais, sem abandonar o atendimento presencial. Segundo ele, cada município atendido contará com pelo menos dois pontos físicos de atendimento.

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