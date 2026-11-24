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AJUSTE FISCAL Entenda os próximos passos do pacote fiscal de Lula aprovado no Congresso Parte das medidas só vale em 2027, e algumas dependem de ato do governo ou de nova lei para entrarem em vigor

A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta terça-feira o projeto que prevê um ajuste fiscal nas contas públicas e que já havia sido aprovado pelo Senado na semana passada. Agora o texto vai à sanção do presidente Lula. O pacote de medidas tem estimativa de economia de até R$ 56 bilhões em 2027.

O texto-base foi aprovado na noite de segunda-feira, mas a votação só foi concluída pouco depois da meia-noite devido à estratégia de partidos da direita, como o PL, e também da esquerda, como o PSOL, de propor alterações no texto por meio de destaques para inviabilizar a conclusão da votação no Congresso.

Todos os destaques foram rejeitados, o que evitou a volta do texto ao Senado e garantiu a conclusão da aprovação do pacote pelo Legislativo na madrugada de hoje.

O texto-base foi aprovado por 353 votos. Houve 128 contrários e cinco abstenções, todas de parlamentares de partidos de esquerda. Duas delas foram de deputados do PT: Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN). As outras três foram do PSOL: Erika Hilton (SP), Professora Luciene (SP) e Célia Xakriabá (MG).

Além disso, os outros dez deputados do PSOL votaram por obstrução, recurso regimental utilizado por bancadas para tentar adiar votação sem registrar voto contrário. A estratégia, no entanto, não impediu o quórum mínimo da votação. Eram necessários 402 e o quórum da votação do texto-base foi de 487 dos 513 deputados.

Com o aval dos deputados ao texto aprovado no Senado sem modificações, o projeto agora deve ir à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa parte das regras tem data própria para começar a valer, a maioria em 2027.

O que acontece agora?

O texto vai à sanção. Lula tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta, no todo ou em parte. Eventuais vetos voltam ao Congresso, que pode derrubá-los em sessão conjunta. A lei entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União, mas isso não quer dizer que todas as medidas passam a valer no mesmo dia.

Quando cada medida começa a valer?

O governo estima que o pacote melhore o resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões. A equipe econômica considera o projeto condição para fechar o Orçamento do ano que vem, que tem meta de superávit de 0,5% do PIB, ou R$ 73,2 bilhões.

Se o Congresso concluir a aprovação do pacote fiscal, o texto será sancionado pelo presidente Lula. A entrada em vigor depende da medida. A principal mudança de regra, que reduz de 2,5% para 2% o limite de crescimento real das despesas, vale a partir de 2027 e só nos anos em que o governo tiver de fazer contingenciamento.

Já as novas regras de bloqueio, que permitem contingenciar gastos mesmo quando a projeção está dentro da meta e podem atingir despesas obrigatórias que não estão previstas na Constituição, não têm data própria e passam a valer com a publicação.

No corte de benefícios tributários, a data muda conforme o tributo. Para os que seguem a regra dos 90 dias (PIS/Cofins, CSLL, IPI e contribuição patronal), o efeito começa no primeiro dia do quarto mês depois da publicação. Se a lei sair em dezembro, por exemplo, isso significa abril. Para o Imposto de Renda das empresas e o Imposto de Importação, a mudança vale a partir de 1º de janeiro de 2027.

Os limites aos repasses da Lei Kandir e à compensação previdenciária entre o INSS e os regimes próprios de servidores (Comprev), esta de R$ 3 bilhões por ano, valem de 2027 a 2030. Já o trecho que permite tirar da meta fiscal até R$ 10,5 bilhões gastos com a subvenção ao diesel vale só para 2026.

Alguma medida depende de outro passo?

Sim. A limitação ao uso de créditos tributários pelas empresas para pagar tributos federais, que pode render de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões em 2027, só pode ser acionada quando houver contingenciamento, e os percentuais serão definidos por ato do Executivo. A medida responde por quase um terço do impacto estimado do pacote.

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O teto aos supersalários também não é automático. O texto dá prazo de 60 dias, contados da publicação da lei, para o Congresso votar um projeto sobre o tema.

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