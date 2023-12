Entenda se Inteligência Artificial pode te ajudar a ganhar na Mega da Virada

A- A+

O ChatGPT viralizou na mídia espanhola, na última semana, por prever o resultado do ‘El Gordo’ da loteria de Natal, sorteado todo ano desde 1812. No Brasil, a Mega da Virada vai sortear o maior prêmio da história em 2023: R$ 550 milhões. Será que a inteligência artificial é capaz de acertar os números que serão sorteados no dia 31 de dezembro? A resposta é não.

De acordo com matemáticos consultados pelo El País, todos os números da loteria têm a mesma probabilidade de sair no sorteio. “Pelo menos se as bolas usadas forem idênticas em peso e volume e estejam suficientemente misturadas”, afirma Begoña Vitoriano, presidente da Sociedade de Estatística e Pesquisa Operacional.

Portanto, se o sorteio for feito corretamente, “não é possível para uma inteligência artificial adivinhar o número vencedor, assim como ninguém pode adivinhar”. Os humanos também não podem prever qual será o número vencedor, explicou Luis J. Rodríguez Muñiz, professor de Didática da Universidade de Oviedo e segundo vice-presidente da Real Sociedade Espanhola de Matemática:

— Se fosse possível prever o número vencedor, todos os matemáticos seriam milionários, — afirma.

Quando perguntado quais números seriam sorteados na Mega da Virada em 2023, o ChatGPT respondeu que não tem capacidade de prever resultados de sorteios futuros, já que são aleatórios. A aplicação ainda recomendou fazer a escolha dos números “de forma consciente, talvez utilizando datas especiais, números significativos ou até mesmo optando pela escolha aleatória”.





Desinteligência artificial

Para Anabel Forte Delta, professora do Departamento de Estatística e Pesquisa Operacional da Universidade de Valência, a loteria é “um processo sem memória”. Isso significa que o fato de um número ter aparecido mais ou menos vezes não influencia no próximo resultado. Forte insiste que “nem a inteligência artificial nem as estatísticas podem ajudar na escolha”.

A única maneira de aumentar as chances é comprar mais números, segundo José L. Torrecilla, professor permanente de Estatística e Pesquisa Operacional da Universidade Autônoma de Madrid. Para ele, é importante ter cuidado com o funcionamento desses sistemas.

— Ferramentas como ChatGPT ou Google Bard são modelos generativos de linguagem natural treinados para simular diálogos e fornecer respostas plausíveis, mas não para fazer previsões ou inferências com os dados.

O que pode causar confusão é que “eles dão respostas que parecem plausíveis e com total confiança, independentemente de serem verdadeiras ou falsas”. Segundo o professor, há uma suposição entre pesquisadores de que estes tipos de chats possam mentir naturalmente, inventar demonstrações matemáticas ou descrever detalhadamente artigos que não existem.

