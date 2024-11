A- A+

DINHEIRO Entenda trama judicial de Bernard Arnault, bilionário que está entre os mais ricos do mundo Bernard Squarcini, ex-chefe dos serviços secretos franceses, enfrenta julgamento por utilizar recursos estatais para proteger gigante do luxo LVMH, cujo proprietário é Arnault

Em dezembro de 2008, agentes de inteligência franceses montaram guarda em frente a alguns cibercafés para identificar um homem que tentava chantagear Bernard Arnault, uma das pessoas mais ricas do mundo. Para o principal responsável por aquela operação, Bernard Squarcini, foi uma ação legítima. A Justiça francesa não acreditou nisso, acusando-o de utilizar meios estatais para proteger os interesses do proprietário do grupo LVMH.

Ex-chefe da Direção Central de Inteligência Interna (DCRI) entre 2008 e 2012, Squarcini, famosa figura da espionagem francesa de 68 anos – a quem todos apelidam de “o tubarão” – foi posteriormente contratado pela gigante do luxo LVMH como consultor de segurança. Hoje ele está sendo julgado junto com outros nove homens por um número consistente de infrações.





Ele é acusado de coletar ilegalmente informações sobre indivíduos e de violar as leis de privacidade, ao mesmo tempo, em que ajudava a empresa a combater falsificações, monitorava ativistas de esquerda que planejavam atacar a empresa com protestos, incluindo espionagem à publicação ultra-esquerdista Fakir e seu fundador e editor-in- chefe, o atual deputado da França Insoumise (LFI) François Ruffin.

Em 13 de novembro, o tribunal começou a examinar o caso mais horrível: uma operação de espionagem, realizada entre 9 e 19 de dezembro de 2008, contra dois cibercafés parisienses e um terceiro na cidade de Aix-en-Provence, no sul do país, com a ajuda de câmeras escondidas em edifícios adjacentes e uma dúzia de agentes do DCRI.

Com que objetivo? Identifique um homem que enviou e-mails à LVMH, ameaçando divulgar fotos de Arnault e de uma suposta amante – fotos nunca encontradas e tiradas por um paparazzo – em troca de 300 mil euros. Identificado um ex-motorista do grupo como suposto culpado, a operação terminou sem ter sido objeto de qualquer denúncia escrita.

“É evidente que um assunto deste tipo caiu diretamente no meu campo de ação”, afirmou perante os magistrados de Squarcini.

Segundo ele, foi o braço direito do presidente da LVMH, Pierre Godé – falecido em 2018 – quem o ligou para “informá-lo” das ameaças. Squarcini delegou imediatamente o caso para ser tratado.

“Pensei na construção da holding, nos 150 mil funcionários, na sua reputação… Uma ação para desestabilizar um grande grupo da CAC 40 [Bolsa de Paris]… era um risco maior”, justificou.

Mas por que o caso não foi levado à justiça ou simplesmente encorajou a LVMH e Arnault a apresentarem queixa à polícia? A chantagem, que é uma infração, não depende da polícia judiciária, muito menos dos serviços de inteligência.

Opinião partilhada por Charles Pellegrini, outro antigo “grande polícia”, de 86 anos, que negou ter sido o “emissário” da LVMH ao seu amigo de longa data, Bernard Squarcini.

Após a identificação do chantagista pelo DCRI, Pellegrini, que então trabalhava para a LVMH, foi enviado por Pierre Godé “para obter e trazer provas da chantagem”. Viajou para Antibes, cidade francesa situada na Côte d'Azur, e durante um almoço “entre ameaçador e encantador”, tentou “em vão” fazê-lo confessar o nome do comandante da operação.

“Para mim, ainda não estávamos numa fase judicial”, defendeu-se Squarcini. “Me pediram para esclarecer a situação para saber onde eles estavam colocando os pés. E Pierre Godé, um eminente jurista, sabia do que falava”, acrescentou.

Nesta quinta-feira, foi o grande chefe do grupo, Bernard Arnault, quem teve que comparecer perante os juízes como testemunha. Numa troca por vezes tingida de ironia e descrença por parte dos magistrados, o multimilionário garantiu que nada sabia sobre a alegada espionagem ordenada por Pierre Godé há quase uma década.

– É normal que um presidente-diretor-geral como o senhor não esteja atualizado, mesmo em questões que tocam a sua vida privada? – questionou o presidente do tribunal.

— Vou ter que explicar como funciona um grupo como o meu — respondeu Arnault com uma voz quase inaudível.

– Tinha conhecimento da operação de espionagem contra a publicação Fakir, hipoteticamente organizada por Godé?

— De jeito nenhum. Foi ele quem cuidou de tudo isso.

Arnault não é acusado de nenhum crime no julgamento de Squarcini. Mas a LVMH pagou 10 milhões de euros em 2021 para encerrar uma investigação criminal sobre o papel da empresa no caso.

“Concluímos uma convenção judicial de interesse público com a justiça (CJIP) para evitar o escândalo midiático e pagamos por isso”, explicou esta quinta-feira o homem que parece ter perdido completamente a memória, apesar das gravações obtidas pelo site Mediapart, que revelou o escândalo.

Entre 2015 e 2016, dirigido por François Ruffin, Fakir preparou um documentário, “Merci Patron!”, extremamente crítico de Arnault. Ao descobrir, o grupo encarregou Squarcini de movimentar todos os seus contatos para encerrar a operação.

– Na LVMH existe um código de ética preciso e rigoroso que estabelece o combate ao tráfico de influência e à corrupção… Esse código de ética particularmente elaborado foi respeitado neste caso – perguntou o presidente.

– Era o Sr. Godé quem mandava. Num grupo os papéis são distribuídos. Ele tinha total autonomia. Infelizmente, Godé desapareceu. Ele não consegue mais falar — respondeu Arnault.

Depois de uma hora de audiência, ficou claro que Bernard Arnault – quinto no ranking dos maiores bilionários da Forbes – não sabe de nada, não se lembra de nada e não tinha conhecimento de nada.

O julgamento, que durará duas semanas, colocou Arnault – um homem de lendária discrição – em plena luz, numa altura em que o seu império de luxo enfrenta uma recessão no sector e uma remodelação da liderança administrativa para dar lugar aos seus filhos.

Bernard Squarcini poderá ser condenado a dez anos de prisão por tráfico de influência. Seus advogados dizem que ele se declarará inocente.

