A- A+

COMPRAS INTERNACIONAIS Entendas as novas regras de taxação para compras internacionais Usuários do e-commerce já percebem as diferenças na taxação de compras virtuais. Novidades estão em vigor desde o último dia 1º

O brasileiro pegou gosto pela compra internacional. Não à toa, pipocaram plataformas de comércio eletrônico com estratégias de vendas voltadas para produtos de baixo custo. Aos olhos do consumidor, uma oportunidade e tanto de encher o carrinho sem precisar esvaziar o bolso. Embora soe tentador, o consumidor deve ficar atento às transações que podem gerar tributos.

Até então, existia a cobrança do Imposto de Importação, com alíquota de 60% sobre o valor do produto. E essa taxação ocorria quando a mercadoria chegava ao País. No entanto, desde o dia 1º de agosto, novas medidas entraram em vigor para regularizar a taxação e a arrecadação de impostos nesses comércios eletrônicos.

Programa em vigor

Anunciado pelo Ministério da Fazenda, o Remessa Conforme, programa da Receita Federal, oferece isenção da cobrança do imposto de importação sobre compras de até US$ 50 (em torno de R$ 240, na cotação atual) para as empresas que estiverem devidamente cadastradas e aderirem voluntariamente às regulamentações estabelecidas. Porém, qualquer remessa terá a alíquota fixa de 17% de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Segundo o advogado tributarista Raphael Moraes, mesmo que a compra seja até o limite do valor determinado pelo governo, ainda assim irá incidir sobre o valor de ICMS. “Em uma compra de US$ 45, o imposto devido será apenas o ICMS no valor de 17%. Ou seja, na conversão do valor para o real, no valor pago, o consumidor ainda pagará o imposto de ICMS”, explicou.

Para compras acima de US$ 50 não haverá mudanças na cobrança de tributos federais. Nessas situações, continuará em vigor a tributação de 60% do imposto de importação, conforme as regulamentações existentes. “O governo irá manter o sistema de tributação simplificado, com a cobrança de um único imposto de importação”, disse o advogado.

Antes da implementação da nova regra, a isenção do imposto era aplicada somente a produtos enviados e recebidos por Pessoas Físicas. Compras enviadas por empresas, mesmo com valor abaixo do limite, estavam sujeitas à tributação. Com isso, as empresas estrangeiras (Pessoas Jurídicas) estavam contornando as regras, fazendo-se passar por Pessoas Físicas, a fim de enviar as compras sem que o produto fosse tributado, é o que disse o economista e professor da Uninassau Recife, Daniel Campelo.

De acordo com o especialista, a medida do Fisco visa estabelecer um equilíbrio entre comércio nacional e internacional. “O Governo tem o interesse em entender o volume de transação em empresas que importam. Então, ele criou uma isenção, que a princípio parece um incentivo para quem está lá fora mandando produtos para o Brasil, mas a ideia é fazer o que eles chamam de plano de conformidade, que é justamente entender como funciona esse mercado”, explicou Campelo.

Clareza nas transações

Além da isenção de taxa, o plano estabelecido pela Fazenda prevê outras mudanças. A partir de agora, antes da chegada da mercadoria, os consumidores serão obrigados a realizar a declaração de importação e efetuar o pagamento dos tributos, que incluirão tanto os impostos federais quanto os estaduais. Os vendedores também terão a responsabilidade de informar a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, já com a inclusão dos tributos federais e estaduais, para os consumidores ficarem cientes do custo total da importação antes de finalizar a compra.

A portaria da Receita não aborda as regras dos tributos estaduais, visto que essa é uma competência específica de cada unidade da federação. Portanto, as alíquotas e regulamentações do ICMS poderão variar entre os estados, mas a taxa definida de 17% será aplicada de forma unificada para compras realizadas em plataformas on-line de varejistas internacionais em todos os estados.

No que diz respeito à falta de pagamento dos tributos correspondentes às compras internacionais, a também advogada tributarista, Catarina Neves, explica que, "caso não haja pagamento, ocorrerá a devolução da mercadoria ao país de origem ou declaração de perdimento por abandono". Ela ressalta que o comprador não ficará com débitos com o Fisco pelo não pagamento dos tributos.

Hábito dos brasileiros

A prática de comprar on-line, com ou sem regras definidas, tornou-se um hábito comum entre os brasileiros. A psicóloga Fernanda Santana, 27 anos, diz que chama atenção a facilidade de comprar sem sair de casa. “Isso acaba sendo muito prático e econômico em vários sentidos, tempo, dinheiro, disposição”, declarou. Embora já tenha sido taxada, ela ainda considera vantajoso comprar nessas plataformas. “Só paguei a taxa 1 única vez, pois queria meus produtos rápido, e a taxa não foi absurda e ainda compensava. Recebi reembolso de 60% do valor pago, então ainda foi muito vantajoso para mim”, comentou.

Quem também adquire produtos com frequência é a dona de casa Jussara Carvalho, 55 anos. “Compro de tudo. Roupas, utensílios para cozinha, sandálias, edredons, etc. Não há a menor possibilidade de eu ser taxada porque nunca ultrapasso R$ 200 por compra”, lembrou. Jussara disse, ainda, que, na Shein, onde prefere adquirir roupas e acessórios, a cada compra de R$ 200, ela recebe um desconto, além de participar do programa de pontos. “Faço check-in todos os dias no aplicativo para juntar pontos, que vou juntando e tenho direito a descontos bem vantajosos nas minhas compras. Além de ganhar tempo, pois não preciso sair de casa, encontro coisas com preços ótimos e de ótima qualidade”, explicou.

De olho nos direitos

Para os que costumam adquirir produtos por essas plataformas, vale ficar atento aos seus direitos em relação a esse tipo de compra. Sobre as taxações indevidas ou excessivas, o advogado especialista em direito do consumidor e professor universitário, Felipe Torres, informa que a contestação pode ser realizada através do requerimento de revisão de tributos. “Esse requerimento é encontrado no site ou em uma agência dos Correios, e aí o consumidor vai preencher esse requerimento com todos os seus dados e vai marcar a opção revisão do valor tributado”, orientou.

Em relação ao reembolso dos impostos pagos, Torres explica que o procedimento é fazer uma reclamação, também no site dos Correios, na aba “Minhas Importações” e lá é possível solicitar o reembolso. Outra dica dada pelo especialista é que os consumidores, ao realizar compras on-line, guardem todos os comprovantes de compras e informações do estabelecimento, além de ficar atento aos sites que estão inserindo os dados do seu cartão de crédito, já que, segundo eles, as fraudes são recorrentes.

Veja também

moeda digital Banco Central anuncia nome da nova moeda digital brasileira: "Drex"