Sex, 05 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CRÍTICAS

Entidade de Defesa do consumidor critica recuo do BC na regulação do Pix Parcelado

Para o Idec, essa postura gera um ambiente de "desordem regulatória"

Reportar Erro
Entidade de Defesa do consumidor critica recuo do BC na regulação do Pix ParceladoEntidade de Defesa do consumidor critica recuo do BC na regulação do Pix Parcelado - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) criticou a decisão do Banco Central de retardar a regulamentação do Pix Parcelado.

Conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quinta-feira, 4, a autoridade monetária informou a participantes do mercado que a regulação, antes prevista para novembro, agora não tem prazo determinado.

Em comunicado, o Idec afirmou que o BC desistiu de criar regras comuns e optou por deixar o tema sob responsabilidade de cada instituição financeira.

Leia também

• Comissão do Senado aprova regras de transparência e rastreabilidade para emendas Pix

• Pix atinge novo recorde de transações em dia de Black Friday e 13º salário

• O declínio das cédulas: como o Pix quase tornou o papel-moeda obsoleto

Para a entidade, essa postura gera um ambiente de "desordem regulatória", que pode favorecer abusos, confundir consumidores e agravar o endividamento no País.

Segundo o Idec, o BC proibiu o uso da marca "Pix Parcelado", mas permitiu variações como "parcelas no Pix" ou "crédito no Pix".

O instituto, porém, avalia que a mudança mantém consumidores expostos a produtos de crédito sem padrões mínimos de transparência ou previsibilidade sobre juros.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter