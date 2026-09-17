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COMBUSTÍVEIS Entidade diz que não há indícios de desabastecimento de diesel no mercado nacional IBP reiterou que mantém trabalho articulado para a identificação antecipada e a manutenção da regularidade do abastecimento nacional

Monitoramento do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) sobre a disponibilidade de combustíveis no País mostra que, até o momento, não há indícios de desabastecimento de diesel, mesmo em um período de maior demanda, com o plantio da safra agrícola de verão.



Em nota, a entidade, que representa as principais empresas produtoras de petróleo e distribuidoras de combustíveis, reiterou que mantém trabalho articulado com órgãos de governo e com o Ministério de Minas e Energia (MME) para a identificação antecipada e a manutenção da regularidade do abastecimento nacional.





Nesse trabalho, as empresas se debruçam sobre alguns pontos-chave para os próximos meses, como a possibilidade de reforçar a oferta interna com importações, a disponibilidade do produto no mercado externo e seus preços, além das condições logísticas para trazer esses volumes ao País.

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