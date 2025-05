Entidade sem fins lucrativos da OpenAI vai manter o controle da empresa após reação pública

A- A+

A OpenAI está voltando atrás em seus planos de se tornar uma empresa com fins lucrativos mais convencional após enfrentar pressão crescente de ex-funcionários, acadêmicos e rivais, incluindo o bilionário Elon Musk.

A criadora do ChatGPT afirmou nesta segunda-feira que sua entidade sem fins lucrativos continuará no controle do negócio como um todo, após a divisão com fins lucrativos se reestruturar como uma public benefit corporation (empresa de benefício público), uma grande mudança em seus planos que, na prática, mantém a estrutura atual da OpenAI.

“Tomamos a decisão de manter a entidade sem fins lucrativos no controle da OpenAI após ouvir líderes cívicos e dialogar de forma construtiva com os gabinetes dos procuradores-gerais de Delaware e da Califórnia”, disse o presidente do conselho da OpenAI, Bret Taylor, em comunicado, referindo-se aos dois estados responsáveis por revisar a reestruturação. “Agradecemos aos dois gabinetes e esperamos continuar essas conversas importantes.”

A startup foi fundada há uma década como uma organização sem fins lucrativos com a missão de desenvolver inteligência artificial que beneficie a humanidade. Quatro anos depois, a OpenAI criou uma subsidiária com fins lucrativos para ajudar a financiar os altos custos do desenvolvimento de IA.

Em dezembro, a OpenAI anunciou que estava avaliando um plano para transformar seu negócio em uma corporação de benefício público, mantendo um braço sem fins lucrativos que seria dono de ações da entidade com fins lucrativos, mas sem controle.

Uma estrutura simplificada de empresa com fins lucrativos é considerada mais atraente para investidores, mas, em uma ligação com repórteres nesta segunda-feira, o CEO da OpenAI, Sam Altman, disse que a abordagem revisada ainda alcançará o mesmo objetivo — mesmo com a entidade sem fins lucrativos ainda no comando.

“Acho que isso nos prepara para uma estrutura mais compreensível e nos permite fazer o que uma empresa como a nossa precisa fazer”, disse Altman. “Não vou fingir que não seria talvez mais fácil se fôssemos uma empresa totalmente comum, mas a missão vem em primeiro lugar”, acrescentou. “Acreditamos que isso está mais do que dentro dos parâmetros do que precisamos para conseguir levantar capital.”

Como parte da nova rodada de financiamento de US$ 40 bilhões da OpenAI, a startup também tem um forte incentivo para finalizar rapidamente essa mudança corporativa. Caso a reestruturação não seja concluída até o final do ano, o principal investidor, SoftBank Group, poderá reduzir sua contribuição total de US$ 30 bilhões para US$ 20 bilhões, e a OpenAI poderia buscar outros investidores para completar o valor, segundo informou anteriormente a Bloomberg News.

Altman disse ainda que o SoftBank não irá congelar o restante do financiamento com a nova estrutura. A OpenAI também anunciou que removerá o limite de retorno financeiro que os investidores podem obter, uma medida que provavelmente agradará tanto aos atuais quanto aos futuros investidores.

Embora a OpenAI espere gerar US$ 12,7 bilhões em receita neste ano, ela continua gastando fortemente no treinamento e manutenção de modelos avançados de IA. Um único sistema de IA de ponta pode custar bilhões de dólares para ser desenvolvido.

Daren Shaver, sócio de um escritório de advocacia sediado em São Francisco, Hanson Bridgett LLP, disse que a decisão da empresa parece uma forma de preservar seu status sem fins lucrativos enquanto busca mais capital externo e oferece retorno financeiro aos investidores.

“Ao mesmo tempo, a análise será: ‘Essa corporação está realmente servindo ao benefício público?’ O outro lado da moeda será: ‘Ela está servindo demais a interesses privados?’”, disse ele.

Os planos de reestruturação da OpenAI enfrentaram forte oposição nos últimos meses. Elon Musk, cofundador da OpenAI, fez anteriormente uma oferta não solicitada — e malsucedida — de US$ 97,4 bilhões para comprar os ativos da entidade sem fins lucrativos que controla a OpenAI. Ele também pediu a um juiz que impedisse a OpenAI de se tornar uma empresa com fins lucrativos.

O juiz rejeitou o pedido de Musk, mas permitiu que partes de seu processo continuassem. (A OpenAI afirmou que Musk está tentando desacelerar a empresa para beneficiar sua startup de IA concorrente.)

Uma dúzia de ex-funcionários da OpenAI também se opôs ao plano da startup, assim como o ganhador do Nobel e "padrinho" da IA, Geoffrey Hinton. Alguns desses funcionários já haviam expressado preocupações sobre a capacidade da OpenAI de equilibrar segurança e a comercialização de sua tecnologia.

