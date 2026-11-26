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Reforma Tributária Entidades do agro, comércio e transporte acionam STF para adiar nova etapa da reforma tributária Confederações alegam atraso na regulamentação dos novos tributos e pedem prazo de 90 dias para adaptação das empresas após definição das regras

Entidades que representam os setores do agronegócio, do comércio e do transporte acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) para adiar o início da nova etapa da reforma tributária, previsto para 1º de janeiro de 2027.

As confederações alegam que a falta de regulamentação de pontos centrais do novo sistema impede que os contribuintes se preparem para a mudança e gera insegurança jurídica para as empresas.

A ação é assinada conjuntamente pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

As entidades pedem que o Supremo mantenha o regime de transição em vigor neste ano até que sejam sanadas as pendências na regulamentação e que, a partir daí, seja observado um prazo mínimo de 90 dias para o início da cobrança dos novos tributos, além da anterioridade anual no caso do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

A reforma tributária, aprovada em 2023, estabeleceu um cronograma gradual de substituição dos impostos sobre o consumo. O ano de 2026 foi reservado para testes do novo modelo.

A partir de janeiro de 2027, está prevista a cobrança integral da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirá o PIS e a Cofins, além do início da cobrança do Imposto Seletivo.

Na ação, as confederações argumentam que, a poucas semanas do início da nova etapa, as empresas ainda não dispõem de informações essenciais para calcular quanto terão de pagar em tributos, ajustar contratos, definir preços e adaptar seus sistemas.

Um dos principais pontos questionados pelas entidades é o prazo para a definição da alíquota de referência da CBS. O Senado tem até 15 de dezembro para fixar o percentual, o que, segundo as confederações, deixaria os contribuintes com apenas 17 dias para se adequar à nova cobrança.

As entidades contestam um trecho da emenda constitucional da reforma tributária que afastou, para a fixação das alíquotas de referência dos novos tributos, a aplicação da chamada anterioridade nonagesimal — regra que estabelece um intervalo mínimo de 90 dias para o início da cobrança de tributos instituídos ou majorados.

Na avaliação das confederações, a medida viola uma garantia individual dos contribuintes que, por ser considerada cláusula pétrea da Constituição, não poderia ser suprimida nem mesmo por meio de uma emenda constitucional.

“A situação concreta de 2026 demonstra que a lesão não é hipotética. O cálculo da alíquota da CBS foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 28 de outubro, o Senado Federal dispõe de prazo até 15 de dezembro para fixá-la, e a cobrança se inicia em 1º de janeiro. O contribuinte terá cerca de 17 (dezessete) dias para conhecer a alíquota do tributo que substituirá as contribuições atuais e ajustar a ela preços, contratos e sistemas”, afirmam as entidades.

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