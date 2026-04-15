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petróleo Entidades empresariais do Rio apontam riscos em redistribuição dos royalties do petróleo Setor entregou manifesto ao governador em exercício apontando perdas de R$ 8 bilhões por ano aos cofres do estado com eventual nova divisão

Entidades empresariais do Rio têm expressado preocupação com a possibilidade de ser redefinida a distribuição dos royalties do petróleo e do gás natural no país.

Na última terça-feira, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e a Fecomércio RJ entregaram ao governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, um manifesto no qual estimam perdas de cerca de R$ 9 bilhões por ano para o tesouro estadual e R$ 13 bilhões para os municípios.

O documento assinado pelo setor produtivo alerta que as finanças do estado e dos municípios podem ficar comprometidas caso os royalties do petróleo passem por uma nova forma de divisão.

Os royalties do petróleo são uma compensação financeira que as empresas pagam à União, estados e municípios pela exploração de petróleo e gás.

Hoje, recebem royalties os estados e municípios produtores de petróleo e os que têm instalações de apoio, como bases e portos. A medida é uma indenização pelos impactos ambientais e sociais causados pela exploração nas regiões.

Como resultado, o repasse dos royalties injeta bilhões nos cofres públicos do estado do Rio, maior produtor do país, e de cidades como Campos dos Goytacazes, Macaé, Maricá e Niterói. Esses recursos são destinados a saúde, educação, segurança e investimentos.

Julgamento pelo STF

Desde 2013, uma mudança aprovada pelo Congresso que previa redistribuir os recursos para dar mais aos estados e municípios não produtores (a Lei 12.734/2012) está suspensa por decisão liminar da ministra Cármen Lúcia.

Trata-se de uma antiga disputa entre estados produtos e não-produtores de petróleo, e que pode estar prestes a ter um desfecho.

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o dia 6 de maio o julgamento sobre a constitucionalidade da lei que altera a repartição de royalties do petróleo no país, que ampliaria o repasse para estados e municípios não produtores.

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