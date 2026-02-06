A- A+

Legislativo Entidades pedem veto de Lula a licença indenizatória fora do teto aprovada pelo Congresso Grupo de dez organizações afirma que conversão de folgas em indenização pode ampliar supersalários e criar precedente para outros Poderes

Um grupo de dez organizações da sociedade civil encaminhou ao presidente Lu iz Inácio Lula da Silva pedido formal de veto aos trechos dos projetos aprovados pela Câmara e pelo Senado que criam a chamada “licença-compensatória” para servidores do Legislativo, um mecanismo que permite a conversão de folgas em indenização paga em dinheiro fora do teto constitucional.

O apelo ocorre três dias após o Congresso aprovar, numa mesma sequência de votações, o pacote que reestruturou carreiras, ampliou gratificações e abriu espaço para reajustes no próprio Parlamento.

O pedido mira artigos dos projetos aprovados para os servidores das duas Casas, Senado Federal e Câmara do Deputados. Nos dois textos, há dispositivos que autorizam a concessão de folgas a servidores comissionados ou em funções de chefia por atuação ordinária fora do horário regular, com possibilidade de conversão desses dias em pecúnia.

Na prática, o mecanismo permite a concessão de até um dia de licença a cada três dias trabalhados — limitada a dez dias por mês, no caso da Câmara. No Senado, a proporção varia entre um dia a cada dez e um a cada três dias de exercício.

Em ambos os casos, os dias não usufruídos podem ser convertidos em indenização. Como o pagamento tem natureza indenizatória, não sofre incidência de Imposto de Renda ou contribuição previdenciária e não é contabilizado dentro do teto constitucional.

Assinam o ofício enviado ao presidente a República.org, Transparência Brasil, Associação Fiquem Sabendo, Centro de Liderança Pública, Livres, Movimento Brasil Competitivo, Movimento Orçamento Bem Gasto, Movimento Pessoas à Frente, Plataforma Justa e Transparência Internacional – Brasil.

O grupo também reforça pedido já encaminhado em dezembro para que não seja sancionado mecanismo semelhante no Tribunal de Contas da União (TCU).

As organizações sustentam que a sanção presidencial consolidaria em lei um novo “penduricalho” e abriria precedente para replicação em outros Poderes e entes federativos, com potencial impacto fiscal em cadeia.

O movimento ocorre também após a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que nesta quinta-feira, suspendeu pagamentos de verbas indenizatórias sem previsão legal expressa.

No documento encaminhado ao Planalto, as entidades defendem que o veto presidencial se restrinja aos artigos que tratam da licença-compensatória, preservando os demais pontos das propostas de reestruturação das carreiras.

