Legislativo

Entidades pedem veto de Lula a licença indenizatória fora do teto aprovada pelo Congresso

Grupo de dez organizações afirma que conversão de folgas em indenização pode ampliar supersalários e criar precedente para outros Poderes

Presidente LulaPresidente Lula - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Um grupo de dez organizações da sociedade civil encaminhou ao presidente Lu iz Inácio Lula da Silva pedido formal de veto aos trechos dos projetos aprovados pela Câmara e pelo Senado que criam a chamada “licença-compensatória” para servidores do Legislativo, um mecanismo que permite a conversão de folgas em indenização paga em dinheiro fora do teto constitucional.

O apelo ocorre três dias após o Congresso aprovar, numa mesma sequência de votações, o pacote que reestruturou carreiras, ampliou gratificações e abriu espaço para reajustes no próprio Parlamento.

O pedido mira artigos dos projetos aprovados para os servidores das duas Casas, Senado Federal e Câmara do Deputados. Nos dois textos, há dispositivos que autorizam a concessão de folgas a servidores comissionados ou em funções de chefia por atuação ordinária fora do horário regular, com possibilidade de conversão desses dias em pecúnia.

Na prática, o mecanismo permite a concessão de até um dia de licença a cada três dias trabalhados — limitada a dez dias por mês, no caso da Câmara. No Senado, a proporção varia entre um dia a cada dez e um a cada três dias de exercício.

Em ambos os casos, os dias não usufruídos podem ser convertidos em indenização. Como o pagamento tem natureza indenizatória, não sofre incidência de Imposto de Renda ou contribuição previdenciária e não é contabilizado dentro do teto constitucional.

Assinam o ofício enviado ao presidente a República.org, Transparência Brasil, Associação Fiquem Sabendo, Centro de Liderança Pública, Livres, Movimento Brasil Competitivo, Movimento Orçamento Bem Gasto, Movimento Pessoas à Frente, Plataforma Justa e Transparência Internacional – Brasil.

O grupo também reforça pedido já encaminhado em dezembro para que não seja sancionado mecanismo semelhante no Tribunal de Contas da União (TCU).

As organizações sustentam que a sanção presidencial consolidaria em lei um novo “penduricalho” e abriria precedente para replicação em outros Poderes e entes federativos, com potencial impacto fiscal em cadeia.

O movimento ocorre também após a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que nesta quinta-feira, suspendeu pagamentos de verbas indenizatórias sem previsão legal expressa.

No documento encaminhado ao Planalto, as entidades defendem que o veto presidencial se restrinja aos artigos que tratam da licença-compensatória, preservando os demais pontos das propostas de reestruturação das carreiras.

