Entidades questionam condução do governo pelo fim da escala 6 x 1

A- A+

Em meio ao debate da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148/2015, que prevê a redução da jornada de trabalho e o fim da chamada escala 6x1, representantes de entidades industriais começam a questionar a forma que o governo federal vem conduzindo o processo. Para o presidente-executivo da NovaBio e presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, o diálogo sobre jornada de trabalho deve envolver trabalhadores e empregadores.



“As coisas não devem ser colocadas da forma como estão, até porque esse assunto, que está sendo tratado por Propostas de Emenda Constitucional, não deve envolver questões da Constituição. O que deve nortear essas relações é o aspecto das convenções do trabalho, que têm um limite de até 44 horas. Eu entendo que esse assunto não pode atropelar as discussões entre trabalhadores e empregadores, que têm ocorrido sempre de forma balanceada e positiva através de convenções coletivas”, argumentou.





No começo de março, Cunha participou da II Conferência Nacional do Trabalho (CNT), em São Paulo, evento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Ele lembrou que, na ocasião, trabalhadores e empregadores rejeitaram, por votação, tratar do tema que envolve a redução da jor­nada de trabalho, e que a pauta será dialogada de acordo com as convenções coletivas. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esteve presente na conferência.

Impactos

O conselheiro de Relações de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Érico Furtado, explicou que o modelo proposto pela PEC pode impactar negativamente o mercado de trabalho. Pronta para ser votada no Plenário do Senado, o projeto prevê o aumento de um para dois dias o descanso mínimo semanal e reduz o tempo de trabalho semanal de 44 para 40 horas, em um primeiro momento, até chegar em 36 horas.



“Argumentamos que isso complica o mercado de trabalho, porque não temos produtividade no país que justifique trabalhar com índice de redução de jornada de país desenvolvido. Por mais que queiramos ser, não somos um país desenvolvido. Então a gente não pode estar pensando que vamos conseguir, através de uma ‘canetada’, deixar a nossa força de trabalho trabalhar 40 horas semanais”, justificou.



Já para Renato Cunha, o que inviabiliza a redução da jornada de trabalho, da forma como está proposta, são os impactos aos trabalhadores sazonais, que trabalham apenas em épocas específicas do ano. “Eu acho que beira o descaso com o grande empregador, com as atividades que têm peculiaridades locais. A cana no Nordeste, por exemplo, envolve a mão de obra local e sazonal. São aspectos da sazonalidade em que a remuneração que pagamos, através de pisos, é superior ao salário mínimo. Então, as atividades sazonais devem ser tratadas com as suas peculiaridades”, explicou.

Regionalidade

Érico Furtado, por outro lado, ressaltou a importância de se analisar as particularidades de cada região no que diz respeito a segmentos como o da construção civil. “A realidade da construção civil em Pernambuco varia dentro do próprio estado. Imagine comparar a gente com São Paulo ou com o Amazonas, onde o transporte de insumos é fluvial, que encarece muito, enquanto o nosso é rodoviário. Então são exemplos simples que mexem no conjunto econômico, e a gente tem que ver onde o calo aperta em cada ‘sapato’, por isso tem que observar as especificidades de cada região”, afirmou.



Já Renato Cunha ainda pontuou que a empregabilidade não tem tido valorização pelo fato do Nordeste empregar mais do que o Centro-Sul. “Em Pernambuco, a cana-de-açúcar emprega seis homens por mil toneladas, enquanto no modelo mecanizado do Centro-Sul, os índices são inferiores a um trabalhador por mil toneladas. Por causa das terras planas do Centro-Sul, houve uma forte mecanização das lavouras, e a mão de obra acabou retornando ao Nordeste. A atividade socioeconômica está na cana social da região”.

Veja também