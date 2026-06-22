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turismo Entrada de turistas internacionais em Pernambuco nos primeiros meses de 2026 é a maior da história Número de estrangeiros que ingressaram no estado de janeiro a maio deste ano apresenta aumento de 104%

O número de chegadas de turistas internacionais em Pernambuco nos primeiros cinco meses de 2026 foi histórico. Segundo dados do Ministério do Turismo, divulgados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), de janeiro a maio, o estado recebeu 72.842 visitantes vindos de outros países. O índice representa um aumento de 104% em relação ao número de turistas internacionais registrados no mesmo período do ano passado, que foi de 35.777 estrangeiros.

Analisando apenas o mês de maio, quando Pernambuco recebeu 7.837 turistas internacionais, o aumento foi de 87%. No mesmo período de 2025, 4.187 pessoas chegaram de outros países.

Na avaliação do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o desempenho é resultado de uma série de ações que vêm ampliando a visibilidade do Brasil no mercado internacional.

"Esse recorde histórico reflete diretamente o poder de atração dos cartões-postais pernambucanos, que vão muito além de sol e mar. O turista estrangeiro desembarca encantado por Fernando de Noronha e Porto de Galinhas, mas descobre uma riqueza única ao caminhar pelas ladeiras históricas de Olinda e pelo Recife Antigo", defendeu.

O ministro explicou, ainda, que o estado apresenta versatilidade para aderir a tendências turísticas, mobilizando diferentes públicos. "As águas calmas da Praia dos Carneiros, o ecoturismo de Bonito, o parque arqueológico do Vale do Catimbau e o clima ameno da nossa 'Suíça Pernambucana', Garanhuns, provam que o estado surpreende a cada quilômetro, consolidando-se como um gigante do turismo brasileiro”, concluiu.

Confira os números de chegadas de turistas internacionais de janeiro a maio de cada ano:

2026: 72.842

2025: 35.777

2024: 24.607

2023: 21.626

2022: 7.599

2021: 1.051

2020: 21.711

2019: 41.363

2018: 39.893

*Com informações da assessoria

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