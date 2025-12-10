A- A+

Negócios Entre Amigos vai inaugurar novas unidades no Recife e em Fortaleza Com investimentos da ordem de R$ 12 milhões, rede de restaurantes deverá gerar cerca de 200 empregos diretos

O Grupo Entre Amigos, que está completando 31 anos de atividades, vai abrir, em janeiro de 2026, duas novas unidades da rede de restaurantes, uma no Recife (PE) e outra em Fortaleza (CE).

As novas filiais serão instaladas na rede Shopping RioMar Recife e Fortaleza, com investimento estimado em R$ 12 milhões e geração de aproximadamente 200 empregos diretos.

A estratégia é a mesma que, segundo o grupo, vem dando certo em solo pernambucano: o respeito ao passado, mas com olhar para inovação e ouvidos ao público.

"Fortaleza é um importante polo de turismo e lazer no Nordeste, se encaixando perfeitamente com o tipo de serviço que oferecemos, cheio de hospitalidade e dinamismo. Vamos continuar oferecendo um portfólio amplo, aliando culinária regional, frutos do mar e rodízio de sushi, que é nossa marca registrada", explica o sócio-fundador do Grupo, Raimundo Dantas.

Referência

O projeto arquitetônico das duas novas unidades é assinado pelos arquitetos Zezinho e Turíbio Santos, que procuraram unir arquitetura e acolhimento ao cliente, por meio do resgate de referências da história do grupo, de design contemporâneo e da cultura nordestina.

"Em Fortaleza, a filial terá 1.600m², capacidade para atender 400 clientes, além de uma brinquedoteca, parquinho infantil e espaços versáteis para todo tipo de evento" afirma o diretor de expansão do grupo, Eduardo Farias. No Recife, além de um espaço kids com vista para o Rio Capibaribe, o estabelecimento traz um respiro para a correria diária.

O cardápio das novas operações inclui pratos que contam histórias e são apreciados na cena gastronômica pernambucana, como versões de bode assado, com destaque para a carne de sol de bode, além da variedade de carnes e petiscos.

Trajetória

O Grupo Entre Amigos nasceu em 1994 em uma banca de revista no Recife, que logo se transformou em um ponto de encontro requisitado na cidade e, em seguida, em um dos restaurantes mais lembrados e frequentados pelos pernambucanos. Atualmente são três unidades – Boa Viagem, Espinheiro e Entre Amigos Praia.

Fundado por Raimundo Dantas, Roberto Farias, Najara Taglia e Joana Darc Farias, o restaurante foi pioneiro ao trazer a carne de bode como protagonista de seus pratos, mas também é reconhecido pela diversidade no cardápio com opções que vão além da culinária nordestina e de frutos do mar, com rodízio de sushi e drinques exclusivos.

