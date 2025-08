A- A+

VICE-PRESIDENTE Entre coxinhas e meias temáticas, Alckmin toma café com Ana Maria e esclarece novas tarifas de Trump Em clima descontraído, vice-presidente aparece de meia com símbolo de café e ganha um par decorado com cubos mágicos da apresentadora

O vice-presidente Geraldo Alckmin participou, na manhã desta quinta-feira (31), do tradicional café da manhã do Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga e com a presença do jornalista César Tralli. Entre uma mordida de coxinha e outra, o político— que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços — respondeu perguntas dos apresentadores e de telespectadores sobre o tarifaço de Donald Trump, que eleva para 50% a taxa sobre alguns produtos brasileiros.

A conversa ocupou os quatro blocos do programa. Famoso por usar meias temáticas em suas aparições públicas, o vice-presidente não fez diferente no encontro.

Desta vez, calçava um par de meias pretas decoradas com grãos, xícaras e a palavra “café”. O produto é um dos que está na lista dos itens a serem taxados pelos EUA daqui a sete dias, prazo dado por Trump para que as tarifas anunciadas ontem entrem em vigor.

Questionado pela apresentadora sobre o impacto da medida enquanto saboreava uma das coxinhas da farta mesa de Ana Maria, Alckmin explicou que o tarifaço deve atingir apenas 39,5% das exportações do país. Um feito após negociações intensas com o governo americano, que ameaçava tributar toda a pauta de exportações brasileira para os EUA.

O vice-presidente acrescentou que a lista de isenções divulgada pela Casa Branca na quarta-feira deve beneficiar cerca de 45% da pauta exportadora brasileira, que continuará sujeita apenas à tarifa de 10% já em vigor desde abril.

Os 15% restantes são produtos de setores com tarifas especiais, como aço e alumínio e automóveis, que já haviam sido sobretaxados em percentuais mais elevados.

— E veja que é injustificável, Ana Maria, porque eles (os EUA) têm superávit com o Brasil, eles vendem muito mais para a gente do que a gente vende para eles — explicou Alckmin. — Dos dez produtos que eles mais exportam para nós, oito têm tarifa é zero, não paga nada para entrar no Brasil. Por isso que é injusto.

Alckmin lembrou que, como o ex-presidente Donald Trump adiou o início da nova tarifa para 6 de agosto, os produtos brasileiros que já foram embarcados não serão afetados pela medida.

Mas os que entrarem nos EUA após essa data vão custar mais se não houver uma nova rodada de negociação, pesando no bolso dos americanos.

— É importante se atentar que os americanos vão pagar mais caro pelo café, pela carne, pelos peixes — resumiu o vice-presidente, acrescentando que há um caminho para seguir negociando com os EUA. — O tarifaço é um perde-perde.

'Anestesiar a Fiesp'

Questionado por Tralli se, para reforçar as negociações, o presidente Lula pretende entrar em contato com Donald Trump e por que ele não fez isso, Alckmin respondeu que Lula "está aberto ao diálogo".

— Conversa de presidente da República tem que ser preparada, se dependesse do presidente Lula essa conversa teria acontecido ontem, mas já estamos atuando em várias frentes — disse o ministro.

A apresentadora aproveitou para perguntar quais os próximos passos que Alckmin planejava tomar nas negociações. E ele respondeu brincando com sua especialidade médica:

— A minha especialidade é anestesia. Eu, saindo daqui, estou indo para a Fiesp. Se for necessário (ir aos EUA), iria ontem. Nós tivemos três boas videoconferências. E há dois dias teve uma importante com todas as empresas americanas de tecnologia, todas.

Em tom bem-humorado, Ana Maria chegou a questionar Alckmin se ele iria "anestesiar a Fiesp", arrancando risadas do vice-presidente.

A apresentadora também relembrou as visitas que fez ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, na época em que Alckmin — a quem ela chamou carinhosamente de "Dr. Geraldo" — era governador do estado. E falou com carinho sobre Lu Alckmin, esposa do vice-presidente, elogiando um de seus projetos sociais.

No encerramento do Mais Você, Ana Maria presentou o vice-presente com uma caixa recheada de coxinhas — Alckmin comentou que "salvariam seu almoço" —, um café com a marca do programa e um par de meias decorada com cubos mágicos.

— Para te ajudar a fazer mágica com as negociações — brincou Ana Maria.

