Entregadores de delivery precisam ou não subir até o apartamento? Entenda

Um entregador de aplicativo postou, nesta quinta-feira, um vídeo em que ele mostra as dificuldades no relacionamento com clientes. O rapaz teria começado a gravar a situação depois da cliente não querer falar o código solicitado na entrega do lanche, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Durante a gravação, ele diz "eu estou aqui para trabalhar, moça. Você que quer complicar as coisas. Chama aí a polícia, aí."

Mas, afinal, o que dizem os especialistas, os apps e os motoboys sobre a necessidade de subir ou não ao apartamento do cliente?

Direto ao ponto: veja as condições e particularidades de cada caso

Norma cultural: as diferenças nas regras em condomínios para os entregadores subirem ou não é uma questão "cultural", segundo especialistas.

as diferenças nas regras em condomínios para os entregadores subirem ou não é uma questão "cultural", segundo especialistas. Sobe não: em São Paulo existe a cultura do entregador não subir.

em São Paulo existe a cultura do entregador não subir. Sobe sim : no Rio, os condomínios tem por hábito deixar o entregador subir.

: no Rio, os condomínios tem por hábito deixar o entregador subir. No país: existe um movimento pela proibição da entrada de entregadores nos edifícios.

existe um movimento pela proibição da entrada de entregadores nos edifícios. Melhor discutir: para especialistas o tema deve ser discutido de forma “clara e madura” nas reuniões de condomínio e deve haver espaço para exceções, como idosos e demais pessoas com dificuldade de locomoção.

para especialistas o tema deve ser discutido de forma “clara e madura” nas reuniões de condomínio e deve haver espaço para exceções, como idosos e demais pessoas com dificuldade de locomoção. Melhor não subir: para os entregadores a melhor opção é não subir. Com o tempo que eles perdem com os procedimentos da entrada poderiam estar realizando outras entregas.

para os entregadores a melhor opção é não subir. Com o tempo que eles perdem com os procedimentos da entrada poderiam estar realizando outras entregas. Sem obrigação: o iFood afirma que não há nenhuma obrigatoriedade do entregador subir e que não exige dos profissionais que trabalham na plataforma a entrega direta no apartamento do cliente.

