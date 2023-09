Entreluz Social no Shopping Patteo Olinda: uma experiência colaborativa que transforma vidas

A- A+

Até o próximo domingo (1º), o Shopping Patteo Olinda será polo da Collab Entreluz Social - uma loja colaborativa e social dedicada a empreendedoras da região. Das 11h às 20h, no piso L2 do centro comercial, o espaço está funcionando como uma vitrine para destacar os projetos de empreendedoras locais.

Um total de 12 marcas de diversos setores está em exposição, abrangendo produtos em crochê, costura criativa, moda feminina, moda kids, moda praia, semijoias, artesanato, gastronomia, laços infantis, jogos terapêuticos e pedagógicos, entre outros.

Entre os expositores presentes no espaço colaborativo está Giovanna Mariz, uma jovem de 13 anos. Ela é autista e está no mundo do empreendedorismo com sua marca de velas aromáticas artesanais de cera de coco e aromatizantes. Giovanna começou os trabalhos artesanais com a ajuda de sua mãe e, rapidamente, pegou gosto pelo mundo dos negócios. Hoje, a jovem usa seu hiperfoco para estudar tudo sobre o assunto, buscando aperfeiçoar cada aspecto de seu produto.

"É um ótimo exemplo e incentivo à independência e crescimento no seu próprio negócio", afirma Patrícia, a mãe orgulhosa de Giovanna – mostrando de como o apoio e a determinação podem levar ao sucesso em qualquer idade.

Canal de apoio

O Entreluz Social é uma organização não governamental que surgiu em maio de 2020, em meio à pandemia do Covid-19. Segundo eles, a iniciativa veio para atender as necessidades de algumas comunidades periféricas do município de Olinda, em Pernambuco e, assim, a equipe, composta inicialmente por sete pessoas, fez sua primeira ação no dia 18 de maio de 2020.

A partir dessa perspectiva, veio a criação da loja colaborativa. Sua concepção remonta a dezembro de 2022, e desde então, tem se consolidado como um canal de apoio e geração de renda para mulheres que possuem o potencial empreendedor.

“A proposta da Collab Entreluz é proporcionar visibilidade, capacitação e desenvolvimento para mulheres empreendedoras, trazendo um olhar diferenciado para os valores dos negócios que geram movimento para a economia local", afirmou Julia Pepe, idealizadora do Entreluz.

Veja também

LOTERIA Mega-Sena acumula, e 8 apostas do NE acertam cinco dezenas; cada uma vai receber R$ 105,6 mil; confira as cidades