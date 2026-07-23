A- A+

Governo Federal Entrevista domiciliar deixa de ser obrigatória para inscrição no Cadastro Único; entenda Nova regra é temporária e vale apenas para famílias unipessoais

O governo mudou regra em relação ao Cadastro Único (CadÚnico) para as famílias unipessoais, aquelas de uma só pessoas. Agora, deixa de ser obrigatória a realização de entrevista domiciliar para validar as inscrições desse perfil familiar.

Sendo assim, a ausência de entrevista domiciliar não poderá impedir a inscrição, atualização cadastral, ou manutenção de benefícios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou o Bolsa Família para as famílias unipessoais.

As novas regras, publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), são temporárias: elas serão válidas até julho de 2027. Depois desse período, a entrevista domiciliar passará a ser obrigatória, ressalvadas eventuais exceções regulamentadas pelo MDS.

De acordo com o ministério, as entrevistas continuam obrigatórias para ingresso no programa Bolsa Família e para famílias em averiguação cadastral. Ou seja, famílias cujo cadastro apresenta indícios de irregularidade.

CadÚnico

Criado para integrar, catalogar e selecionar famílias brasileiras em situação de pobreza ou pobreza extrema, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) foi instituído em 2001, e é a porta de entrada para todos os benefícios sociais públicos disponíveis no Brasil.

Estudo: Automatização e qualificação de cadastros poderia gerar economia de R$ 22 bi com programas sociais

O CadÚnico também é importante para programas estaduais e municipais, que podem exigir a documentação para benefícios de programas locais. Pessoas que foram vítimas de desastres naturais, como enchentes e rompimento de barragens, também devem fazer o cadastro para ter acesso a fundos de emergência para a população.

(*) Com informações da Agência Brasil

Veja também