arcabouço fiscal Envio do arcabouço fiscal é adiado para terça-feira (17) Ida do presidente da Câmara, Artur Lira, a São Paulo, nesta segunda-feira, teria motivado a decisão de adiar o envio do projeto

O envio do novo arcabouço fiscal foi adiado para terça-feira (17), segundo integrantes do Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad disse que o envio depende da Casa Civil e de uma combinação com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O que provocou o adiamento foi a ida para São Paulo do presidente da Câmara, Artur Lira, que passará por exames, após uma cirurgia.

De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o arcabouço será entregue pelo presidente Lula aos chefes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, no Palácio do Planalto. O governo vai aproveitar que os presidentes das casas já estarão no Planalto para evento do Ministério da Educação sobre violência nas escolas.

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), disse que o plano de enviar o arcabouço nesta segunda foi alterado devido aos compromissos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Evidentemente que, como a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi entregue na sexta, ainda o presidente Lula e o ministro Haddad, em agenda oficial no exterior, na China e nos Emirados Árabes, havia uma orientação para entrega hoje. A comitiva chegou pela madrugada e ainda tem agenda hoje com o ministro da Rússia, Relações Exteriores, portanto, não tem problema nenhum deixar o arcabouço, para o texto principal ser entregue amanhã. Essa é a ideia, disse à Globo News.

