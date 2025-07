Equador suspende exportação de petróleo após paralisação de seus oleodutos

A- A+

O Equador suspendeu a exportação de petróleo devido à paralisação, desde terça-feira, das operações de seus dois oleodutos, ameaçados pelos danos provocados pelas fortes chuvas na Amazônia, informou nesta quinta-feira o gerente da estatal Petroecuador, Leonard Bruns.

O país extraiu dos campos amazônicos, em 2024, cerca de 475 mil barris por dia (bd) de petróleo, dos quais exportou 73%. Sua frágil economia depende das vendas de petróleo, que naquele ano geraram US$ 8,647 bilhões (cerca de 7% do PIB).

Bruns declarou à imprensa que a empresa decretou “força maior” para o Sistema de Oleoduto Transequatoriano (Sote), o mais utilizado pelo país e que, junto com o Oleoduto de Petróleo Pesado (OCP), corre risco de sofrer danos devido à erosão causada pelas chuvas nas margens dos rios por onde passam.

Com essa decisão, que permite evitar sanções por descumprimento de contratos de venda, “as exportações ficam suspensas até que, digamos, haja uma nova solução com a variante (no traçado) em que estamos trabalhando no Sote”, acrescentou.

Técnicos estão trabalhando no desvio dos trajetos dos oleodutos, que correm quase paralelos, com o objetivo de retomar o bombeamento de petróleo para os portos do Pacífico o mais rápido possível.

Anteriormente, o funcionário já havia antecipado que as vendas de petróleo “seriam afetadas” pela suspensão do transporte, que já provocou uma queda de 132.500 barris na produção entre terça e quarta-feira, devido ao fechamento de centenas de poços pela falta de tanques de armazenamento nos campos.

O Sote, com capacidade para 360 mil bd e responsável por transportar 60% da produção, sofreu uma ruptura enquanto o transporte estava parado. O OCP, do qual o Estado é acionista majoritário, pode transportar 450 mil bd.

Devido à atual situação climática, com fortes chuvas e previsões de que continuem pelo menos até 18 de julho na Amazônia, as autoridades não preveem uma solução rápida para a retomada do transporte.

As chuvas torrenciais causaram, desde 1º de janeiro, 52 mortes, deixaram cerca de 61 mil desabrigados e mil casas destruídas, de acordo com a Secretaria de Riscos.

