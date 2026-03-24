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Gás Natural Equinor inicia campanha de perfuração do projeto Raia no pré-sal da bacia de Campos Projeto possui reservas recuperáveis de gás natural e óleo/condensado superiores a um bilhão de barris de óleo equivalente (boe)

A Equinor Brasil informou nesta terça-feira, 24, que a sonda Valaris DS-17 iniciou a fase de perfuração do projeto Raia, no pré-sal da bacia de Campos, e um dos principais projetos de gás natural do Brasil. O campo é operado pela Equinor, com 35%, em parceria com a Repsol Sinopec Brasil(35%) e a Petrobras (30%).

O projeto possui reservas recuperáveis de gás natural e óleo/condensado superiores a um bilhão de barris de óleo equivalente (boe). Raia tem capacidade para escoar 16 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, segundo a empresa.

"O Brasil é um País de projetos pioneiros para a Equinor e Raia, com seu conceito inovador, materializa isso. Estamos cada vez mais próximos de alcançar o objetivo de contribuir com cerca de 15% da demanda nacional de gás em 2028, quando o projeto entrar em operação", afirmou em nota a presidente da Equinor no Brasil, Veronica Coelho.

O gás será exportado por meio de um gasoduto de 200 km que ligará o FPSO a Cabiúnas, no município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro.

A campanha de perfuração ocorre a aproximadamente 200km da costa, em lâminas dágua de cerca de 2.900 metros. As atividades serão realizadas pela DS-17, um navio-sonda de águas ultraprofundas, capaz de operarem profundidades superiores a 3 600 metros.

A sonda DS-17 também integrou a campanha de perfuração de Bacalhau, campo operado pela Equinor na bacia de Santos, que iniciou a produção em outubro do ano passado.

O projeto Raia é o maior investimento internacional da Equinor, totalizando aproximadamente US$ 9 bilhões. Além disso, segundo a companhia, o FPSO do projeto deve estar entre os mais eficientes do mundo em termos de intensidade de carbono, com emissões médias de CO2 de cerca de 6 kg por barril de óleo equivalente.

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