O diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo; a gerente de mercado do jornal, Tânia Campos, e a coordenadora de executivos multimídia Wilma Mota visitaram na manhã desta terça-feira (3) a nova sede da Ampla Comunicação, na Rua da Guia, no Recife Antigo.

Os três foram recebidos pelo diretor de Novos Negócios da Ampla, Nilson Samico, que mostrou as instalações da empresa e conversou com eles sobre as novidades do mercado publicitário local. A coordenadora de mídia Bárbara Sales e o head de mídia Fred Teixeira da agência também acompanharam as visitas.

A Ampla Comunicação é uma das maiores agências de propaganda de Pernambuco, tem mais de 40 anos de atividades e possui na sua carteira de clientes contas como as da Ferreira Costa, Pitú, Porto Digital, Shopping Recife, Compesa e Nagem.

