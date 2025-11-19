A- A+

FEDERAL RESERVE Equipe do Fed vê PIB mais forte até 2028 e inflação pressionada por tarifas no curto prazo As projeções estão na ata da última reunião de política monetária, divulgada nesta quarta-feira, 19

A equipe técnica do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) avalia que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA será "modestamente mais forte, no geral, até 2028", em relação ao cenário elaborado para a reunião de setembro, refletindo expectativas de maior crescimento do produto potencial e apoio mais favorável das condições financeiras. As projeções estão na ata da última reunião de política monetária, divulgada nesta quarta-feira, 19.

A instituição prevê que, após 2025, o PIB permanecerá acima do potencial até 2028, à medida que o impacto dos aumentos tarifários diminui e as condições financeiras se tornam um "vento a favor" para o gasto.

Sobre inflação, a equipe afirma que a estimativa revisada permanece amplamente similar à de setembro, mas com tarifas ainda pressionando os preços em 2025 e 2026 antes de um retorno à trajetória desinflacionária.

Já entre os dirigentes, a ata mostra consenso de que a inflação deve seguir "um pouco elevada" no curto prazo, para então avançar gradualmente em direção a 2%. A persistência do núcleo, especialmente em serviços, segue como um risco relevante, embora alguns participantes apontem possíveis ganhos de produtividade ligados à automação e inteligência artificial (IA) como fator que pode ajudar a conter repasses.

Além disso, a equipe avalia que o desemprego deve cair gradualmente após este ano, estabilizando-se levemente abaixo da estimativa de taxa natural.

O documento enfatiza que a incerteza segue elevada, com riscos de baixa para emprego e atividade, mas riscos de alta para a inflação, especialmente devido ao histórico recente de leituras acima de 2%.

