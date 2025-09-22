Equipe econômica amplia projeção de arrecadação com IOF em 2025 em R$ 834 milhões

A- A+

A equipe econômica do governo federal aumentou em R$ 834 milhões a estimativa para a arrecadação com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em 2025, de R$ 83,197 bilhões para R$ 84,031 bilhões. Os números constam do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do quarto bimestre, publicado nesta segunda-feira, 22.

No relatório anterior, divulgado em 22 de julho, a previsão com a arrecadação com o IOF havia sido cortada em R$ 10,2 bilhões, de R$ 93,371 bilhões para R$ 83,197 bilhões.

O relatório não traz as razões para a revisão dessa estimativa, apenas indica que a variação por parâmetros impactou negativamente em R$ 346 milhões, enquanto a variação por outros efeitos impactou positivamente, em R$ 1,180 bilhão.

Em junho, o governo editou a Medida Provisória (MP) 1.303/2025, que compensou o recuo parcial do IOF, e que está em vigência. O texto prevê a incidência de IR de 5% sobre instrumentos antes isentos, como as letras de crédito do agronegócio (LCA) e imobiliário (LCI) e debêntures incentivadas, além de uma alíquota fixa de 17,5% para outros títulos.



