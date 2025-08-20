Equipe técnica vê riscos à atividade inclinados para baixo, com enfraquecimento do PIB, diz Fed
Segundo o documento, a equipe técnica também avalia que as tarifas devem aumentar a inflação este ano e "fornecer alguma pressão adicional em 2026"
A ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), publicada nesta quarta-feira, 20, indicou que a equipe técnica avaliou os riscos para a atividade como "inclinados para baixo, em vista do enfraquecimento do crescimento do PIB até agora neste ano e da elevada incerteza de política".
Segundo o documento, a equipe técnica também avalia que as tarifas devem aumentar a inflação este ano e "fornecer alguma pressão adicional em 2026", ao mesmo tempo em que a projeção seguia prevendo "enfraquecimento do mercado de trabalho, com a taxa de desemprego subindo acima da taxa natural estimada até o fim do ano e permanecendo acima dela até 2027".
Na leitura do Comitê, "indicadores sugeriram que o crescimento da atividade econômica havia moderado no primeiro semestre" e que, na época da reunião, o desemprego permanecia baixo e o mercado de trabalho sólido.
Leia também
• Aumento da inflação nos EUA no curto prazo parece provável, avalia Fed na ata
• Votos dissidentes na reunião do Fed julgaram que, sem tarifa, inflação estava perto da meta
• Ata do Fed destaca efeitos de tarifas mais aparentes nos dados dos EUA
Alguns membros, contudo, notaram sinais de perda de dinamismo. Já os dirigentes que divergiram da decisão de manutenção (Christopher Waller e Michelle Bowman) alertaram que o risco de queda no emprego havia crescido significativamente.
Sobre crédito, a ata relatou a avaliação da equipe técnica de que o desempenho no segundo trimestre foi, em geral, estável, ainda que "o crédito a pequenas empresas permanecesse contido, refletindo fraca demanda de tomadores".
O documento também registrou que "as inadimplências de empréstimos estudantis dispararam no primeiro trimestre após o fim do período de transição para pagamentos", conforme a equipe técnica.