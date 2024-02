Erick Brêtas deixa a liderança de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo, e Manuel Belmar assume

A- A+

A Globo anunciou nesta segunda-feira (5) que Manuel Belmar, atual diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura, assumirá também a liderança de Produtos Digitais e Canais Pagos da empresa, responsável, entre outros negócios, pelo Globoplay.

Consolidado como a plataforma de streaming brasileira de maior audiência no país, o Globoplay atinge no primeiro trimestre desse ano, e de forma antecipada, as metas que haviam sido definidas para o negócio em 2019, e Erick Brêtas, à frente da área até então, decidiu que é hora de enfrentar novos desafios.

Na Globo desde 1997, quando chegou como estagiário no jornalismo, Erick comandou o time que, em 2015, criou o Globoplay. Esteve no Vale do Silício, de onde contribuiu para a aceleração do processo de transformação digital da empresa e de onde voltou, em outubro de 2019, para reassumir a plataforma de streaming, conduzindo a área de Produtos e Serviços Digitais e assumindo, depois, a diretoria de Produtos Digitais e Canais Pagos.

A gestão do Globoplay, de um portifólio de sites e produtos que lideram seus segmentos no ambiente digital – G1, GE, GShow, Globo.Com e Cartola –, e ainda dos canais pagos, dos negócios internacionais e da Globo Filmes passará agora para as mãos de Manuel Belmar, hoje diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura.

Dono de uma trajetória executiva sólida e de sucesso, Belmar está no Grupo Globo desde 2003 e, no processo de integração dos negócios da Globo, liderou a construção da visão e do modelo D2C (direct to consumer) da empresa, contribuindo com sua capacidade estratégica apurada e domínio do negócio e do mercado.

Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, destacou a missão de Belmar à frente da nova função:

"Belmar seguirá os compromissos de buscar cada vez mais o crescimento dos produtos digitais da Globo, gerir o portifólio da área de Produtos Digitais e Canais Pagos, garantindo o equilíbrio entre os modelos de negócio, e explorar diferentes segmentos, de acordo com a evolução de hábitos do consumidor, mantendo o foco em resultados cada vez mais relevantes e que atendam às necessidades do público brasileiro, hoje e no futuro".

O diretor-presidente da Globo ressaltou ainda a trajetória de Brêtas na empresa:

"Após 26 anos de dedicação à Globo, ele desejava seguir por novos rumos profissionais, com a segurança de que a estratégia digital da empresa está consolidada e seguirá seu caminho de sucesso. Erick construiu um legado, imprimindo sua marca em cada etapa, sempre com vontade de fazer diferente, transformar e inovar", afirmou, em nota.

