ERP é fundamental para empresas sobreviverem no home office

A- A+

O ano de 2023 é o momento para empresas, de qualquer porte que seja, estarem de vez na era digital. E isso não é sobre manter a marca presente numa rede social ou interagir virtualmente com colaboradores e clientes. O ano novo é o momento de virada de chave para consolidação do funcionamento da empresa mesmo que de forma remota, e ter um sistema de gestão empresarial (ERP) é imprescindível.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo E-commerce Brasil, em 2020, apenas 10% das novas lojas tinham um sistema ERP capaz de controlar o estoque, mostrar o fluxo de caixa e otimizar a gestão do pequeno empreendedor.

Mas com a pandemia de covid-19, a crescente demanda pelos sistemas capazes de melhorar a gestão e atividades do negócio, como sistema financeiro, comercial, dados contábeis e fiscal mostrou-se um movimento de mudança para todos os segmentos.

“Ainda durante a pandemia, as empresas perceberam que precisam inovar para continuarem vivas e buscarem novas oportunidades. Existia um déficit tecnológico latente dentro do negócio que muitos buscavam superar pelo trabalho braçal, pela tolerância e correção constante de erros, além da tomada de decisão baseada no sentimento e não em dados concretos. Notamos que a demanda por softwares que apoiassem as empresas a superar essas barreiras cresceu, apesar de que até pouco tempo, grande parte das pessoas pouco tinham conhecimento sobre ERP e suas diversas aplicações dentro dos negócios”, explica o co-CEO da Blue - empresa desenvolvedora de softwares -, Everson Aguiar.

Quando falamos de ERP, o software em si é apenas a ferramenta, o objetivo é ter o dado certo, no lugar certo e na hora certa, “isso torna as empresas muito mais eficientes e com atividades mais eficazes. Em qualquer mercado, ser competitivo é fundamental para ter sucesso. Na Blue fazemos há anos o serviço que, antes da implantação do software de gestão, traça uma diagnóstico do cenário e proposição de melhor solução ao cliente”, complementa Everson.

Enterprise Resource Planning (ERP) é um sistema de gestão que permite acesso fácil, integrado e confiável aos dados de uma empresa, com informações que são levantadas e agrupadas por um software, possibilitando integração entre setores, com redução de custos e assertividade nas atividades de cada setor de uma empresa.

A escolha de um sistema, no entanto, passa pelo entendimento do cenário atual de cada empresa, quais as maiores dores e oportunidades, para que se chegue ao desenvolvimento de um software que impacte o negócio como um todo.

“É preciso uma mudança profunda de processos e cultura, para que através do software de gestão a empresa entre em outro patamar competitivo dentro de seu mercado. Nos mais de 10 anos de mercado, a Blue entendeu que não basta apenas saber desenvolver softwares, é preciso entender de negócios, de pessoas e de cultura para ter sucesso num processo de informatização”, diz o co-CEO da Blue.

Levantamento anterior ao período pandêmico, feito pelo portal ERP, mostra que a satisfação com a adoção de um sistema de gestão é total para 51.92 % daqueles negócios que já fazem uso de algum ERP. Outros 40.48% demonstraram uma satisfação parcial. Vale ressaltar que 37.43% deles dizem nunca ter tido problemas ao adquirir softwares.

Veja também

Economia Mercado aposta em manutenção da Selic em 13,75%