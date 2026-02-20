A- A+

TECNOLOGIA Erros em ferramentas de IA da Amazon interromperam serviço de nuvem da empresa em dezembro, diz FT Em um dos eventos, o problema persistiu por 13 horas. Empresa afirma que ocorrido foi breve e 'extremamente limitado'

O Amazon Web Service (AWS), o serviço de computação em nuvem da gigante digital dos Estados Unidos, registrou ao menos duas interrupções em dezembro do ano passado em consequência a erros das ferramentas de inteligência artificial da própria companhia, noticiou o Financial Times nesta sexta-feira.

Um sistema do AWS usado por clientes do serviço, segundo pessoas que acompanham o tema relataram ao FT, registrou uma parada de 13 horas em meados de dezembro, após a sua ferramenta de programação Kiro AI tivesse sinal verde dos engenheiros da empresa para fazer certas alterações.

A ferramenta agêntica, que tem a capacidade de realizar ações de forma autônoma para os usuários, explica a reportagem, teria decidido “excluir e recriar o ambiente”.





Essa interrupção foi breve, explicou um porta-voz do AWS à agência Reuters, atribuindo o erro ao usuário.

“Esse breve incidente foi resultado de erro do usuário — especificamente controles de acesso mal configurados — e não da IA”, disse o porta-voz em nota enviada à Reuters.

Além de “breve”, a interrupção do serviço teria sito também um “evento extremamente limitado”, atingindo um serviço em uma das duas regiões da China continental, afirmou o porta-voz.

Não houve impacto em computação, armazenamento, banco de dados, tecnologias de IA ou outros serviços do Amazon Web Services, acrescentou.

Dois meses antes, uma falha no AWS resultou em uma interrupção global do serviço, com impactos não apenas em serviços da empresa, mas também afetando outros aplicativos, a exemplo de Snapchat e Roblox.

