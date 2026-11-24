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TRABALHO Escala 5x2: ministro diz que regras para jornadas especiais devem ser publicadas até próxima semana Decreto que regulamenta a emenda constitucional que instituiu a escala 5x2 no país foi assinado na última quinta-feira

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira (24) que as mudanças nas regras da jornada de trabalho vão alcançar mais de 30 milhões de pessoas que cumprem uma carga horária de 44 horas semanais e quase 20 milhões que trabalham na escala 6x1.

O ministro também anunciou que as normas para categorias profissionais com jornadas especiais de trabalho deverão ser publicadas até a próxima semana. A previsão inicial do Ministério do Trabalho era começar a divulgar essas normas na segunda-feira.

"Essas portarias estão no forno, estão ali cozinhando essa semaninha. No mais tardar, na semana que vem devemos soltar essas portarias das jornadas especiais", disse o ministro em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”.

Entre as categorias que deverão ter regras específicas, Marinho citou a dos operadores de telemarketing, que atualmente cumprem uma jornada de seis horas diárias, com limite de 36 horas semanais.

Para garantir dois dias de descanso sem reduzir a carga horária semanal da categoria, o governo discute a possibilidade de distribuir as 36 horas de trabalho em cinco dias, o que implicaria um aumento da jornada diária. Outra alternativa mencionada pelo ministro é permitir, por meio de acordo coletivo, a distribuição das folgas ao longo do mês. As propostas ainda estão em discussão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, na última quinta-feira, o decreto que regulamenta a emenda constitucional que instituiu a escala 5x2 no país. A redução da carga horária ocorrerá em duas etapas, sem diminuição dos salários. O limite semanal passará de 44 para 42 horas em 16 de dezembro deste ano e chegará a 40 horas na mesma data de 2027.

A redução da jornada e a ampliação dos dias de descanso são direitos distintos, mas que podem beneficiar um mesmo trabalhador. Quem já trabalha cinco dias por semana, por exemplo, mas cumpre uma carga horária de 44 horas, também terá direito à redução. Já quem trabalha seis dias por semana, mesmo que cumpra uma jornada de 40 horas ou menos, passará a ter dois dias de folga remunerada.

O decreto também estabelece novos parâmetros para o cálculo do valor da hora trabalhada, com reflexos no pagamento de horas extras. Na prática, um trabalhador que recebe R$ 3 mil mensais continuará ganhando o mesmo salário, mas o valor de referência de sua hora de trabalho passará dos atuais R$ 13,64 para R$ 14,29 em dezembro deste ano e para R$ 15 em dezembro de 2027.

As negociações coletivas entre empregadores e sindicatos continuarão permitidas para estabelecer condições específicas de trabalho, desde que respeitados os limites previstos na Constituição. O Ministério do Trabalho tem realizado reuniões com representantes dos setores produtivos para esclarecer dúvidas sobre a implementação das novas regras.

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