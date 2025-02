A- A+

Câmara dos Deputados Escala 6x1: Erika Hilton protocola na Câmara PEC que propõe reduzir a jornada de trabalho no Brasil Discussão ganhou força com repercussão nas redes sociais no final do ano passado.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou, na tarde desta terça-feira (25) na Câmara dos Deputados, o texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para acabar com a escala 6x1 no Brasil. A discussão ganhou força com repercussão nas redes sociais no final do ano passado.

Após uma campanha pelo fim da escala de trabalho prevista pela Constituição, Hilton conseguiu 234 assinaturas de outros parlamentares para conseguir protocolar a proposta na Câmara dos Deputados.

Entenda o projeto que quer diminuir a carga horária de trabalho de 44 para 36 horas.

O que é a escala 6x1?

É um modelo de trabalho previsto na Constituição brasileira que permite que o trabalhador possa atuar 6 dias na semana, com apenas um dia de folga.







A legislação brasileira, no entanto, delimita que a carga horária máxima deve ser de 44 horas por semana, ou seja, cerca de 7,3 horas por dia na escala 6x1.

O que a proposta quer mudar?

O projeto protocolado nesta terça é o mesmo que foi anunciado pela deputada no final do ano passado.

A proposta prevê o fim deste modelo de trabalho, em que o funcionário trabalha 6 vezes na semana. A PEC reduz a carga horária máxima de trabalho semanal das atuais 44 horas para 36 horas.

O texto propõe não apenas acabar com a escala 6x1, como também adotar a “jornada de trabalho de 4 dias na semana”, ou seja, uma jornada de trabalho 4x3, com 4 dias de trabalho e três de descanso.

Apesar de defender o modelo de apenas 4 dias de trabalho, a deputada Erika Hilton admite que essa proposta foi feita para negociar um meio-termo, como a escala 5x2.

Campanha

A deputada também prepera um "panfletaço" em alguns locais: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Manaus, Cariacia, Belo Horizonte, Fortaleza e Cuiabá.



Além disso, a assessoria também informou que amanhã será anunciado um calendário de mobilização nacional em defesa do fim da escala 6x1.

Veja também