JORNADA DE TRABALHO

Escala 6x1: existe risco de que debate seja contaminado por demagogia e populismo, diz relator

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 11, durante almoço realizado pela Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios (FPN) em Brasília

Deputado Paulo AziDeputado Paulo Azi - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O deputado federal Paulo Azi (União-BA), relator da PEC da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, afirmou que há um risco de contaminação do debate sobre a matéria pelo que chamou de "demagogia" e "populismo". As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 11, durante almoço realizado pela Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios (FPN) em Brasília.

"Se, por um lado, a existência da eleição obriga que todos deem atenção devida ao tema, por outro, existe um risco de que o debate seja contaminado pela demagogia, pelo populismo e pela tentativa de, na busca de votos, agir com irresponsabilidade com o País", afirmou Azi.

Na ocasião, o relator também ressaltou ver como um "desafio" lidar com uma matéria de forte impacto tanto para a vida da população, com "inegáveis ganhos", como para os setores econômicos, em um cenário de "flagrante divergência". Ainda assim, o deputado declarou considerar que há "maturidade suficiente" do Brasil para enfrentar a discussão.

A proposta de fim da escala 6x1 está em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O colegiado tem a função de observar a admissibilidade constitucional do projeto. Em seguida, deve ser instalada uma comissão especial para examinar o mérito do texto. Só depois disso é que a matéria poderá ser pautada no plenário.
 

