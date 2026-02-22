Seg, 23 de Fevereiro

Câmara dos Deputados

Escala 6x1: relator da PEC será indicado no início da semana, diz presidente da Câmara

Proposta sobre redução da jornada de trabalho começou a tramitar na Casa

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que O debate será ampliado na comissão especial que será criada após a tramitação na Comissão de Constituição e JustiçaPresidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que O debate será ampliado na comissão especial que será criada após a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou neste domingo, em vídeo publicado nas redes sociais, que o relator na Comissão de Constituição e Justiça da proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6x1 será indicado no início desta semana.

– Acabei de fazer uma reunião de trabalho com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Leur Lomanto Jr. (União Brasil-BA), para tratar do trâmite da PEC 6x1 na comissão. O relator na proposta na comissão já será indicado no início dessa semana – disse o presidente da Câmara, acrescentando que ficou combinado que a admissibilidade será votada até o final do mês de março.

– O debate será ampliado na comissão especial que será criada após a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça.

A movimentação marca mais um passo da tramitação do tema na Casa e ocorre em meio ao esforço do comando da Câmara para se associar a pautas de apelo popular, com potencial repercussão eleitoral.

A proposta reúne textos apresentados pela deputada Érika Hilton (PSOL-SP) e pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que defendem mudanças na Constituição para permitir a redução da jornada semanal de trabalho, com a revisão do atual modelo de seis dias de trabalho para um de descanso.

Após a análise de admissibilidade na CCJ — etapa em que os deputados avaliam se a proposta respeita os limites constitucionais — o texto seguirá para uma comissão especial, responsável por discutir o mérito da mudança.

Só depois dessa fase a PEC poderá ser levada ao plenário da Câmara, onde precisará do apoio de ao menos 308 deputados em dois turnos de votação.

A discussão sobre o fim da escala 6x1 tem mobilizado centrais sindicais e parlamentares da base governista, enquanto enfrenta resistência de setores empresariais, que alertam para possíveis impactos sobre custos e produtividade.

O avanço da proposta ocorre num momento em que lideranças do Congresso buscam se posicionar em debates de forte repercussão social, às vésperas do ciclo eleitoral de 2026.

