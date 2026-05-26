Escala 6x1: trabalhadores com salário acima de R$ 21,1 mil ficarão sem controle de ponto
PEC exclui grupo de registro formal de horário, mas mantém descanso remunerado
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O relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 define que trabalhadores considerados “hipossuficientes” não terão controle de carga horária e jornada de trabalho. No entanto, o texto prevê que este grupo ainda terá direito a duas folgas semanais, mesmo sem registro de ponto.
Pelo texto, entram nessa categoria profissionais com diploma de ensino superior e salário acima de duas vezes e meia o teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), hoje equivalente a R$ 21.188. O valor, por ser referenciado no teto do INSS, será atualizado a cada.
Para esse grupo, a PEC prevê que não se aplicam as normas sobre duração do trabalho nem controle de ponto. Na prática, esses trabalhadores poderão ter jornadas flexíveis e superiores a 40 horas semanais sem registro formal de horário.
Embora o texto determine que para esses profissionais não se aplicam as regras gerais de duração do trabalho e controle de jornada (ponto), ele faz uma ressalva obrigatória: o empregador deve respeitar as regras de redução com uma escala 5x2, com uma média de dois dias de descanso por semana.
A regra vale apenas para trabalhadores da iniciativa privada, e não se aplica para servidores públicos com essa remuneração.
Pelo texto, o controle da jornada pode ser feito se o empregador optar ou se for definido em convenção ou acordo coletivo.
A proposta deve ser votada nesta semana.
A proposta também determina que ao menos um dia de descanso deve ocorrer dentro de cada período semanal.
O que o texto proíbe é que o empregado permaneça longos períodos sem descanso contínuo. Assim, não será permitido trabalhar mais de uma semana seguida sem pelo menos um dia de folga.
A distribuição das escalas deverá ser definida por negociação entre sindicatos e empresas.
Assim, a distribuição exata dessas folgas (se cairão sempre no domingo ou não) passará a depender do que for negociado entre sindicatos e empresas, respeitando o limite dos dias de descanso. Folgas seguidas também não são obrigatórias.
O projeto não altera as regras atuais de pagamento em dobro para domingos trabalhados. Portanto, este direito permanece garantido.