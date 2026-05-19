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Banco Master Escândalo do Master mostrou, nos últimos dias, desdobramentos bombásticos, diz Renan na CAE Senador afirmou que a ida de Galípolo à comissão incorpora a questão do Master, que classificou como o maior escândalo financeiro do Brasil, talvez do mundo

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira, 19, que o escândalo do Banco Master mostrou, nos últimos dias, desdobramentos bombásticos, mas que recolocam a investigação no curso correto.

"Nosso apoio permanente à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). É preciso que o país tenha conhecimento da integralidade das investigações, dos diálogos, do contexto e a participação de cada um dos nomes citados", disse o senador.

A declaração de Calheiros ocorreu na abertura da reunião da CAE que ouve o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no período da manhã desta terça (19).

O senador afirmou que a ida de Galípolo à comissão incorpora a questão do Master, que classificou como o maior escândalo financeiro do Brasil, talvez do mundo.

Reiterou também os pedidos já feitos pela comissão ao BC, STF e MPF para acesso a documentos do caso.

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