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Mercado Escassez de ações da SpaceX deve distorcer preços com cobiça de fundos passivos a índices As ações da SpaceX devem estrear na Nasdaq na sexta-feira, dia 12

A escassez de ações em circulação da SpaceX, com o número de ativos disponíveis para negociação estimado em 4,3% do total, deve se tornar um fator crítico para os preços. Isso porque a empresa poderá ter sua entrada acelerada em índices, o que levará fundos passivos que acompanham esses referenciais a uma corrida às compras dos papéis para enquadramento de suas carteiras.

Análise de Payal Shah publicada pelo CME Group destaca que os cronogramas de inclusão divergentes e acelerados entre os índices de Wall Street, particularmente o "Fast Entry" da Nasdaq e a eliminação dos requisitos mínimos de ações em circulação, devem criar uma intensa demanda por liquidez, visto que a grande maioria do capital estará bloqueada por acionistas internos e investidores privados iniciais.

Isso significa que o processo de descoberta de preços da SpaceX pode ser impulsionado menos por fundamentos e mais por desequilíbrios entre oferta e demanda, segundo Shah.

O Nasdaq aprovou uma nova regra que permite que as 40 maiores empresas classificadas por valor de mercado (aproximadamente mais de US$ 100 bilhões) participem do Nasdaq 100 em apenas 15 dias úteis, com vigência a partir de 1º de maio de 2026. A exigência de um porcentual mínimo de 10% de ações em circulação foi eliminada, permitindo que ações com baixa liquidez recebam um multiplicador de ponderação de até três vezes o seu porcentual real de ações em circulação. Para inclusão no índice S&P 500, nada mudou.

Mas a mudança para entrada no Nasdaq 100 já garantirá uma pressão de compra dos investidores de longo prazo imensa. Aproximadamente US$ 1,4 trilhão em capital total acompanha o índice Nasdaq-100. Isso engloba tanto instrumentos físicos do mercado à vista (ETFs e fundos mútuos) quanto o ecossistema mais amplo de derivativos (futuros e opções) e outros instrumentos, segundo a análise.

As ações da SpaceX devem estrear na Nasdaq na sexta-feira, dia 12.

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