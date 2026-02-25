A- A+

Negócios Escola de CEOs que ofereceu Rolex como premiação dará R$ 100 mil a melhor aluno de unidade em SP Mensalidades custarão R$ 10 mil e primeira turma terá apenas 50 estudantes

Começaram, nesta semana, as aulas em uma nova unidade da escola de negócios voltada para a formação de CEOs, PIB Education. A turma paulistana, recém inaugurada, seguirá o mesmo modelo que conquistou alunos em Santa Catarina, com uma premiação para o estudante que mais se destacar no desenvolvimento de atividades.

Ao invés de um Rolex, como foi no Sul, o bônus será de R$ 100 mil.

Segundo um dos sócios, Mohamad Abou Wadi, o reconhecimento foi estruturado com uma lógica alinhada à proposta acadêmica e ao perfil do mercado paulista. Os alunos serão avaliados, em quatro anos de curso, pelo desempenho acadêmico, capacidade de execução, postura, liderança e maturidade na condução de projetos, com maior enfoque para o projeto integrador final, a criação de uma startup.

— A proposta é transformar uma ideia validada academicamente em uma iniciativa com potencial real de implementação no mercado — diz Abou Wadi.

O nome da instituição é uma sigla para "Plural Intelligence Business". A escola de São Paulo fica próxima ao Shopping Vila Olímpia e a primeira turma possui apenas 50 alunos, que passaram por um processo seletivo com dias de duração. O curso terá mensalidades em torno de R$ 10 mil, o segundo valor mais alto do mercado.

Em São Paulo, o espaço foi projetado para estimular interação e troca de ideias, com salas em formato de arquibancada, áreas para reuniões, mentorias, networking e um café que funciona como ponto de encontro. Além da arquitetura, a atmosfera pretende conectar os alunos ao mundo real dos negócios, com aulas ministradas por executivos e empresários reconhecidos no mercado.

Veja também