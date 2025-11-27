A- A+

PIB EDUCATION Escola de CEOs que premia alunos com Rolex terá unidade com mensalidade de R$ 10 mil em São Paulo Mensalidades custarão R$ 10 mil e primeira turma terá apenas 50 alunos, que passarão por processo seletivo detalhado

Uma escola de negócios voltada para a formação de CEOs sediada em Santa Catarina abrirá uma nova unidade em São Paulo. A inauguração da PIB Education, prevista para fevereiro de 2026, seguirá o mesmo modelo que conquistou alunos no Sul: o melhor aluno de cada turma é premiado com um relógio de luxo da marca Rolex, que custa de R$ 40 mil a R$ 150 mil.

Trata-se do prêmio Líderes do Tempo, que presenteia o aluno que tiver o melhor desempenho acadêmico durante todo o curso com o acessório, além de um cargo de gestão em uma das empresas do grupo do sóciofundador.

O nome da instituição é uma sigla para "Plural Intelligence Business". A escola ficará próxima ao Shopping Vila Olímpia e a primeira turma terá apenas 50 alunos, que passarão por um processo seletivo de dois dias de duração. O curso terá mensalidades em torno de R$ 10 mil e será estruturado sobre quatro pilares: rigor acadêmico, conexão com o mercado, vivência prática em ecossistemas de negócios e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Os estudantes também desfrutarão de experiências internacionais. A última imersão realizada com os discentes de Santa Catarina ocorreu em Austin, no Texas, e incluiu visitas e conversas com executivos de empresas como Dell, Google, Whole Foods, Amazon e Indeed.

Segundo os executivos fundadores da empresa, a inauguração da unidade no sudeste marca o início de um plano de expansão nacional. A estratégia prevê a abertura de novas escolas em grandes capitais brasileiras.

