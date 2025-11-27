Qui, 27 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta27/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PIB EDUCATION

Escola de CEOs que premia alunos com Rolex terá unidade com mensalidade de R$ 10 mil em São Paulo

Mensalidades custarão R$ 10 mil e primeira turma terá apenas 50 alunos, que passarão por processo seletivo detalhado

Reportar Erro
Escola que premia aluno destaque com relógio Rolex abrirá unidade em SP em 2026Escola que premia aluno destaque com relógio Rolex abrirá unidade em SP em 2026 - Foto: PIB Education/Divulgação

Uma escola de negócios voltada para a formação de CEOs sediada em Santa Catarina abrirá uma nova unidade em São Paulo. A inauguração da PIB Education, prevista para fevereiro de 2026, seguirá o mesmo modelo que conquistou alunos no Sul: o melhor aluno de cada turma é premiado com um relógio de luxo da marca Rolex, que custa de R$ 40 mil a R$ 150 mil.

Trata-se do prêmio Líderes do Tempo, que presenteia o aluno que tiver o melhor desempenho acadêmico durante todo o curso com o acessório, além de um cargo de gestão em uma das empresas do grupo do sóciofundador.

Leia também

• Spray de pimenta: especialistas veem riscos no uso para defesa pessoal, liberado por lei no RJ

• Apple passa Samsung e toma liderança no mercado global de celulares pela 1ª vez em 14 anos

O nome da instituição é uma sigla para "Plural Intelligence Business". A escola ficará próxima ao Shopping Vila Olímpia e a primeira turma terá apenas 50 alunos, que passarão por um processo seletivo de dois dias de duração. O curso terá mensalidades em torno de R$ 10 mil e será estruturado sobre quatro pilares: rigor acadêmico, conexão com o mercado, vivência prática em ecossistemas de negócios e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Os estudantes também desfrutarão de experiências internacionais. A última imersão realizada com os discentes de Santa Catarina ocorreu em Austin, no Texas, e incluiu visitas e conversas com executivos de empresas como Dell, Google, Whole Foods, Amazon e Indeed.

Segundo os executivos fundadores da empresa, a inauguração da unidade no sudeste marca o início de um plano de expansão nacional. A estratégia prevê a abertura de novas escolas em grandes capitais brasileiras.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter