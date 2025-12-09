Ter, 09 de Dezembro

Formação

Escola de Eletricistas da Neoenergia abre 135 vagas em cinco cidades de Pernambuco

Oportunidades são para as cidades de Paulista, Cabo, Caruaru, Araripina e Arcoverde

Escola de Eletricistas da NeoenergiaEscola de Eletricistas da Neoenergia - Foto: divulgação/Neonergia Pernambuco

A Neoenergia Pernambuco abriu nesta terça-feira (9), as inscrições para novas turmas da Escola de Eletricistas que oferece formação técnica gratuita em cinco cidades do estado.

As turmas funcionam em dois formatos: diurnas, com duração de três meses, com benefício dos auxílios transporte e refeição, e noturnas, com duração de seis meses e auxílio transporte.

Ao todo, são 540 horas de capacitação, sendo 164 horas online e o restante presencial, com atividades práticas conduzidas por especialistas. 

Vagas

No total serão cinco novas turmas mistas com 27 vagas cada nas cidades de Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Araripina e Arcoverde.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo e carteira de habilitação nas categorias B, C ou D.

Nas cidades de Araripina e Arcoverde, as aulas práticas acontecem no período noturno. Em Caruaru, no Cabo de Santo Agostinho e em Paulista, as turmas serão diurnas.

As inscrições seguem até o dia 23 de dezembro, exclusivamente pelo site da Neoenergia em: https://www.neoenergia.com/escola-de-eletricistas.

 

 

 

