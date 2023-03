A- A+

VANGUARDA Escola de Panificação Euclides Paiva, em Pernambuco, é a primeira dentro de um Ceasa no País Para quem trabalha no centro, é possível realizar o curso sem custo, através de cota social, e passando por seleção

A Escola de Panificação Euclides Paiva, localizada no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), está programando uma série de cursos gratuitos e pagos para os meses de março e abril. Esta é a primeira escola de panificação numa unidade do Ceasa do País.

Nesta terça-feira (7), haverá curso de produção de pizzas, mas as vagas estão esgotadas e devem reabrir em breve, embora a data não tenha sido divulgada. A turma mencionada, em especial, já está lotada, segundo o dono do local, o empresário Euclides Paiva, mas ele afirmou estar programando uma agenda para ser divulgada em breve para o público. A escola é para os interessados e interessadas em panificação. Para quem trabalha no centro, é possível realizar o curso sem custo, através de cota social, e passando por seleção.



De acordo com Euclides, alguns cursos serão gratuitos - os que têm duração de um dia - e outros serão pagos. A próxima turma será para os que querem aprender a fazer pãozinho francês e a data será divulgada em breve. “Estamos formando uma agenda para este mês e o mês de abril. É possível acompanhar as novidades e cursos pelo nosso instagram @escoladepanificacaeuclides e pelo telefone 3252-1690”, disse Euclides. “Essa escola é um sonho antigo da minha parte. Foi inaugurada em 28 de novembro de 2022 e já teve um curso realizado por uma empresa francesa, Lesaffre do Brasil. Neste dia 7, teremos o curso de pizza executado pelo Moinho Cruzeiro do Sul”.

O projeto é inovador, pois essa é a primeira escola de panificação dentro de uma unidade do Ceasa. “Mais uma vez estamos na vanguarda nacional. A escola de panificação vai fazer toda a diferença na vida dos novos profissionais através de seu potencial transformador. Essa formação é o sonho de muitos que desejam apostar no empreendedorismo”, analisa Bruno Rodrigues, presidente do Ceasa-PE.

