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curso Escola do Turismo do Recife oferece 40 vagas gratuitas em curso Senac Formação vai abordar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD

A Escola de Turismo do Recife, vinculada à Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, abriu 40 vagas gratuitas para curso do Senac sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) aplicada ao Turismo. A iniciativa marca a finalização do programa Receba Bem, resultado de uma parceria firmada em 2024 com foco na qualificação profissional e no fortalecimento da cadeia produtiva do turismo no estado.

Com carga horária de 20 horas, a formação será realizada de 8 a 12 de junho, das 8h às 12h, em formato presencial. Durante a formação, os participantes terão acesso aos principais conceitos da LGPD, incluindo direitos do titular, tipos de dados considerados pela legislação, importância da segurança da informação, benefícios da adequação à lei e aplicação prática no ambiente profissional. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente pelo site do Senac Pernambuco.

Para a coordenadora pedagógica do Senac PE, Ana Carolina Lima, o conhecimento sobre práticas éticas e seguras no tratamento de informações pessoais é estratégico para empresas do setor turístico.

"A LGPD é essencial para o turismo, pois as empresas precisam coletar, armazenar e compartilhar dados pessoais sensíveis, como identidade, passaportes, CPFs, cartões, endereços e itinerários. E tudo isso precisa ser feito de forma ética, garantindo um atendimento de excelência e qualidade dos serviços. Conhecer a lei fortalece a segurança e a privacidade do turista, protege as empresas contra sanções e amplia a confiança do cliente", explica.

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